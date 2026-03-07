احلام الشامسي تطمئن الجمهور على الأوضاع في الإمارات…ومجوهراتها تثير تفاعلاً واسعاً

وظهرت الفنانة الإماراتية في الفيديو من أبوظبي، حيث أكدت أن الأوضاع في الدولة مستقرة وأن الأمن متوفر بفضل القيادة وجهود المسلحة. وكتبت في تعليقها أن “ بخير والأمان بالله”، داعية المتابعين إلى عدم القلق.وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين عبّروا عن تقديرهم لرسالتها الداعمة لوطنها، وأشادوا بحبها للإمارات وثقتها بقدرة حماية المواطنين والمقيمين.إلى جانب ذلك، لفتت إطلالة أحلام الأنظار بسبب كمية المجوهرات الذهبية التي ارتدتها خلال الفيديو، حيث تداول المتابعون صورها بشكل واسع، وانهالت التعليقات التي أثنت على أناقتها واختياراتها اللافتة للمجوهرات.وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالتها، إذ كتب أحدهم: “مجوهراتك ما شاء خطيرة”، بينما علّق آخرون على أناقتها المعتادة التي جعلتها دائماً محط اهتمام الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.