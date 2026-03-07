نجوم سوريا يواسون روعة وربا السعدي في وداع والدتهما

شهدت حضوراً حاشداً لنجوم الفن الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء للفنانتين روعة وربا السعدي بوفاة والدتهما سمر الميداني. خيّم الحزن العميق على أجواء العزاء الذي تحول إلى مظاهرة حب وتضامن، خاصة وأن رحيل الأم جاء مفاجئاً في أيام شهر المبارك، مما ضاعف من حجم الصدمة.



وقد ظهرت علامات الانكسار والتعب الواضح على وجهي الشقيقتين وهما تستقبلان المعزين بدموع لم تجف، في مؤثر يعكس عمق الفقد، خاصة بعد رحيل والدهما الكاتب هاني السعدي بفترة وجيزة.



حضر العزاء لفيف من الفنانين السوريين، منهم شكران مرتجى، فراس إبراهيم، غادة بشور، بسام دكاك، وتيسير إدريس، إلى جانب رغداء وتماضر غانم وإياس أبو غزالة وحمادة سليم وعاطف حوشان. وأجمع الحاضرون على أن فقدان الأم هو أصعب اختبار إنساني، مؤكدين صدمتهم برحيلها الهادئ حيث "نامت ولم تستيقظ" دون سابق مرض، معتبرين أن روعة وربا بمثابة أخوات للوسط الفني بأكمله.



وأشاد النجوم بتربية الراحلة لبناتها اللواتي يتمتعن بسمعة طيبة وأخلاق عالية، معتبرين أن رحيلها في هذا الشهر هو عزاء لقلوبهن. يذكر أن الراحلة سمر الميداني هي أرملة السيناريست الراحل هاني السعدي، وكانت السند الحقيقي لأسرتها طوال سنوات، ورحلت تاركة وراءها سيرة عطرة وبنات يحملن إرثها الأخلاقي والفني، وسط دعوات المحبين لها بالرحمة والمغفرة.