كيت ميدلتون تشعل الأجواء برقصة تقليدية داخل معبد هندي

وخلال الزيارة، حضرت الأميرة عرضًا لرقصة بوليوود قدمته فرقة The Aakash Odedra Company، وأبدت إعجابها الكبير بالطاقة والحيوية التي تميز هذا النوع من الرقص، مشيرة إلى أن أبناءها الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس سيستمتعون بهذه الحركات الراقصة، لافتة إلى أن الأمير لويس قد ينجذب بشكل خاص إلى الإيقاعات والحركات السريعة.
كما زارت كيت معبد Shreeji Dham Haveli، حيث خلعت حذاءها احترامًا للتقاليد الهندوسية، وشاركت بحماس في رقصة نسائية تقليدية داخل المعبد، ما لاقى ترحيبًا واسعًا من الحاضرين. وأشاد القائمون على المعبد بتفاعلها الإيجابي مع الأنشطة الثقافية والدينية خلال الزيارة.
ويبدو أن حب الرقص متجذر في العائلة الملكية، إذ أظهرت الأميرة شارلوت سابقًا اهتمامًا بالرقص، كما لفت الأمير لويس الأنظار في أكثر من مناسبة بحركاته العفوية، فيما كانت الأميرة ديانا، والدة الأمير ويليام، معروفة أيضًا بشغفها بالرقص.
أثارت النجمة الأميركية بريتني سبيرز جدلاً واسعاً بعد توقيفها لفترة قصيرة في ولاية كاليفورنيا، على خلفية قيادتها سيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، في حادثة لفتت أنظار وسائل الإعلام والمتابعين.
كشف مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر تفاصيل جديدة حول الحالة التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد تزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن ظروفها الصحية والنفسية، والانتقادات التي وُجهت للنقابة بشأن عدم دعمها بشكل كافٍ.
وجّهت الإعلامية رابعة الزيّات رسالة شكر لكل من قدّم لها التعازي بوفاة شقيقتها شيرين، معبّرة عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها وعائلتها في هذه المحنة.