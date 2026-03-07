كيت ميدلتون تشعل الأجواء برقصة تقليدية داخل معبد هندي

وخلال الزيارة، حضرت الأميرة عرضًا لرقصة بوليوود قدمته فرقة The Aakash Odedra Company، وأبدت إعجابها الكبير بالطاقة والحيوية التي تميز هذا النوع من الرقص، مشيرة إلى أن أبناءها الأمير ، والأميرة شارلوت، والأمير سيستمتعون بهذه الحركات الراقصة، لافتة إلى أن الأمير لويس قد ينجذب بشكل خاص إلى الإيقاعات والحركات السريعة.

كما زارت كيت معبد Shreeji Dham Haveli، حيث خلعت حذاءها احترامًا للتقاليد الهندوسية، وشاركت بحماس في رقصة نسائية تقليدية داخل المعبد، ما لاقى ترحيبًا واسعًا من الحاضرين. وأشاد القائمون على المعبد بتفاعلها الإيجابي مع الأنشطة الثقافية والدينية خلال الزيارة.

ويبدو أن حب الرقص متجذر في العائلة الملكية، إذ أظهرت الأميرة شارلوت سابقًا اهتمامًا بالرقص، كما لفت الأمير لويس الأنظار في أكثر من مناسبة بحركاته العفوية، فيما كانت الأميرة ديانا، والدة الأمير ويليام، معروفة أيضًا بشغفها بالرقص.