منشور مؤلم لـ رابعة الزيّات بعد فقدان شقيقتها

ونشرت الزيّات عبر حسابها على رسالة مؤثرة، شكرت فيها الأصدقاء والمتابعين وكل من عبّر عن تضامنه معها بعد رحيل شقيقتها.

كما عادت في منشور آخر وعبّرت عن حزنها العميق على الفقدان، وكتبت: " يرحمك يا أختي، ارقدي بجوار أمي.. ".

ولاقى منشور الإعلامية تفاعلاً واسعاً من المتابعين وعدد من الإعلاميين والفنانين الذين حرصوا على تقديم التعازي والدعاء للراحلة بالرحمة.