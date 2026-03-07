الأخبار
منشور مؤلم لـ رابعة الزيّات بعد فقدان شقيقتها
منشور مؤلم لـ رابعة الزيّات بعد فقدان شقيقتها
منشور مؤلم لـ رابعة الزيّات بعد فقدان شقيقتها

فن

2026-03-07 | 07:22
منشور مؤلم لـ رابعة الزيّات بعد فقدان شقيقتها
منشور مؤلم لـ رابعة الزيّات بعد فقدان شقيقتها

وجّهت الإعلامية رابعة الزيّات رسالة شكر لكل من قدّم لها التعازي بوفاة شقيقتها شيرين، معبّرة عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها وعائلتها في هذه المحنة.

ونشرت الزيّات عبر حسابها على إنستغرام رسالة مؤثرة، شكرت فيها الأصدقاء والمتابعين وكل من عبّر عن تضامنه معها بعد رحيل شقيقتها.

كما عادت في منشور آخر وعبّرت عن حزنها العميق على الفقدان، وكتبت: "الله يرحمك يا أختي، ارقدي بسلام بجوار أمي.. شيرين".

ولاقى منشور الإعلامية اللبنانية تفاعلاً واسعاً من المتابعين وعدد من الإعلاميين والفنانين الذين حرصوا على تقديم التعازي والدعاء للراحلة بالرحمة.

 

اقرأ ايضا في فن

بعد الاعتقال.. بريتني سبيرز أمام المحكمة قريباً
08:26

شيرين عبد الوهاب تمر بظروف نفسية صعبة… مصطفى كامل يوضح حقيقة وضعها الحالي
07:52

نانسي خوري تكشف كواليس مشهد أبكاها في "مولانا" امام منى واصف
07:08

