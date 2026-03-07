منشور مؤلم لـ رابعة الزيّات بعد فقدان شقيقتها

ونشرت الزيّات عبر حسابها على إنستغرام رسالة مؤثرة، شكرت فيها الأصدقاء والمتابعين وكل من عبّر عن تضامنه معها بعد رحيل شقيقتها.
View this post on Instagram
A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
كما عادت في منشور آخر وعبّرت عن حزنها العميق على الفقدان، وكتبت: "الله يرحمك يا أختي، ارقدي بسلام بجوار أمي.. شيرين".
View this post on Instagram
A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
ولاقى منشور الإعلامية اللبنانية تفاعلاً واسعاً من المتابعين وعدد من الإعلاميين والفنانين الذين حرصوا على تقديم التعازي والدعاء للراحلة بالرحمة.
أثارت النجمة الأميركية بريتني سبيرز جدلاً واسعاً بعد توقيفها لفترة قصيرة في ولاية كاليفورنيا، على خلفية قيادتها سيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، في حادثة لفتت أنظار وسائل الإعلام والمتابعين.
كشف مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر تفاصيل جديدة حول الحالة التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد تزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن ظروفها الصحية والنفسية، والانتقادات التي وُجهت للنقابة بشأن عدم دعمها بشكل كافٍ.
أثارت الفنانة السورية نانسي خوري تفاعلاً واسعاً بين متابعي مسلسل "مولانا"، بعد حديثها عن أحد المشاهد المؤثرة التي جمعتها بالفنانة القديرة منى واصف، مؤكدة أن بعض لحظات التمثيل تتجاوز الأداء الفني لتصل إلى مشاعر حقيقية يعيشها الممثل.