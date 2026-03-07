شيرين عبد الوهاب تمر بظروف نفسية صعبة… مصطفى كامل يوضح حقيقة وضعها الحالي

وجاءت تصريحات مصطفى كامل خلال ظهوره في برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام، حيث أوضح أن هناك العديد من الأمور التي لا يمكن الإعلان عنها بشكل كامل، مؤكداً أن بعض التفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للفنانة ولا يجوز كشفها للرأي العام.وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن الحالة التي تمر بها شيرين عبد الوهاب تُعد خاصة، موضحاً أن التدخل في مثل هذه الظروف لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشخص نفسه أو من قبل أسرته والمقربين منه. وأضاف أن النقابة لا تستطيع فرض المساندة أو التدخل المباشر إذا لم يكن هناك طلب واضح من المعني بالأمر.وأكد مصطفى كامل أنه حاول الاطمئنان على الفنانة خلال الفترة الماضية، بعد انتشار تفيد بأنها تمر بوعكة صحية، مشيراً إلى أنه تواصل مع أحد الأشخاص المقربين منها لمعرفة حقيقة وضعها.وأوضح أن الرد الذي تلقاه أكد أن حالتها ليست جيدة في الوقت الحالي، وأنها تتلقى العلاج، لافتاً إلى أن وضعها النفسي يحتاج إلى دعم معنوي من الأشخاص المقربين منها.وأضاف أن الشخص الذي تواصل معه أخبره بأن شيرين تمر بفترة نفسية صعبة، وأنها لا ترغب في مقابلة أي شخص خلال هذه المرحلة، ما يجعل التواصل معها محدوداً في الوقت الراهن.وشدد نقيب المهن الموسيقية على أن الفنانة تحظى بمحبة من الجمهور ، معرباً عن أمله في أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتعود إلى جمهورها ونشاطها الفني في أقرب وقت.كما دعا مصطفى كامل الجمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب إلى الدعاء لها وتمني الشفاء والاستقرار لها، مؤكداً أن الجميع يتمنى لها استعادة عافيتها والعودة بقوة إلى الساحة الفنية التي قدمت خلالها العديد من الأعمال الناجحة التي حققت انتشاراً واسعاً في العربي.