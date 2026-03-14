الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رسالة غامضة قبل الرحيل.. وفاة مصممة الأزياء آيشه جول إيراسلان تهزّ المتابعين
رسالة غامضة قبل الرحيل.. وفاة مصممة الأزياء آيشه جول إيراسلان تهزّ المتابعين
A-
A+

رسالة غامضة قبل الرحيل.. وفاة مصممة الأزياء آيشه جول إيراسلان تهزّ المتابعين

فن

2026-03-14 | 05:33
رسالة غامضة قبل الرحيل.. وفاة مصممة الأزياء آيشه جول إيراسلان تهزّ المتابعين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رسالة غامضة قبل الرحيل.. وفاة مصممة الأزياء آيشه جول إيراسلان تهزّ المتابعين

ضجّت وسائل الإعلام التركية خلال الساعات الماضية بخبر وفاة مصممة الأزياء والبلوغر الشابة آيشه جول إيراسلان، بعدما عُثر عليها متوفاة داخل منزلها في مدينة إسطنبول، في حادثة هزّت الوسط الفني وأثارت حالة واسعة من الحزن والصدمة بين متابعيها.

وبحسب ما نقلته تقارير محلية، بدأت القصة بعد أن فقد أفراد من عائلتها الاتصال بها لساعات طويلة، ما دفعهم إلى التوجه إلى شقتها الواقعة في حي كاغيتهانه قرابة منتصف الليل للاطمئنان عليها. وبعد عدم تمكنهم من فتح الباب، جرى إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان، ليتم العثور عليها جثة داخل الشقة. وقد نُقل جثمانها لاحقًا إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة، فيما لا تزال أسباب الوفاة غير معلنة رسميًا حتى الآن.

وأثار نشاطها الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل، إذ كانت قد نشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام قبل ساعات من وفاتها، عبّرت فيها عن مشاعر عميقة، قائلة إنها حاولت دائمًا أن تكون إنسانة جيدة ولم تؤذ أحدًا، مشيرة إلى وجود أمور كثيرة لم تستطع البوح بها.

وفي تطور لاحق، تداولت وسائل إعلام تركية معلومات عن رسالة خطية يُعتقد أنها كتبتها قبل وفاتها، تحدثت فيها عن طفولة صعبة عاشتها في بيئة مليئة بالعنف وغياب الدعم العائلي، حيث ذكرت أنها لم تشعر يومًا بحنان الأم أو الأب وأن حياتها كانت مليئة بالضغوط.

كما تضمنت الرسالة وصية إنسانية مؤثرة، طلبت فيها من المقربين منها الاهتمام بكلابها الأليفة بعد رحيلها، وهو ما لامس مشاعر الكثير من متابعيها الذين عبّروا عن حزنهم الكبير عبر التعليقات على حساباتها في مواقع التواصل.

وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الوفاة بانتظار صدور التقرير النهائي للطب الشرعي، في وقت يستمر فيه الجمهور باستذكار مسيرتها في عالم الموضة وصناعة المحتوى، مؤكدين أن رحيلها المبكر شكّل خسارة مؤلمة للوسط الفني في تركيا.

 

اقرأ ايضا في فن

دور محمد سامي ومي عمر في عودة شيماء سيف إلى محمد كارتر
دور محمد سامي ومي عمر في عودة شيماء سيف إلى محمد كارتر

عادت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها المنتج الفني محمد كارتر إلى بعضهما البعض، بعد فترة انفصال استمرت عدة أشهر، في خطوة فاجأت الجمهور وأعادت علاقتهما إلى إطارها الرسمي من جديد.

اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري
اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري

عاد الجدل حول العلاقة بين ميغان ماركل والعائلة المالكة البريطانية إلى الواجهة مجددًا، بعد ما كشفه الكاتب البريطاني توم باور في كتابه الجديد المثير للجدل، والذي تطرق فيه إلى كواليس التوترات التي شهدتها العائلة بعد زواج الأمير هاري وميغان ماركل عام 2018.

إخلاء سبيل شقيق رنا رئيس بكفالة 10 آلاف جنيه
إخلاء سبيل شقيق رنا رئيس بكفالة 10 آلاف جنيه

أخلت نيابة الشيخ زايد سبيل شقيق الفنانة رنا رئيس، ويدعى بالأحرف الأولى "ع.ع.ر"، وهو طالب في الأكاديمية البحرية، وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية، بعد يومين من إلقاء القبض عليه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

اخترنا لك
دور محمد سامي ومي عمر في عودة شيماء سيف إلى محمد كارتر
10:08
اتهام صادم داخل القصر.. كاميلا تتهم ميغان ماركل بغسل دماغ الامير هاري
08:28
إخلاء سبيل شقيق رنا رئيس بكفالة 10 آلاف جنيه
08:19
صادق الصباح يحسم الجدل: دور "شهلا" لم يُعرض على مرام علي
07:32

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026