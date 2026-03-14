تيم حسن يرفع مستوى التشويق في "مولانا" بصورة واحدة

وشارك تيم متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورة من كواليس العمل، ظهر فيها مستلقيًا على سرير في المستشفى بملامح متعبة، وقد بدت آثار الحروق والجروح واضحة على وجهه بعد الحادث الذي يتعرض له ضمن أحداث المسلسل ويدخله في حالة غيبوبة.
وفي الصورة رفع تيم إصبعه إلى الأعلى، فيما أرفق المشهد بأغنية "أيام الجاية" للفنان فضل شاكر في الخلفية، ما زاد من حالة التشويق لدى الجمهور حول تطورات القصة.
كما علّق على الصورة بعبارة قصيرة كتب فيها "رب عظيم" مع رمز القلب، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، متسائلين عن مصير الشخصية والأحداث المقبلة في المسلسل.
عادت الفنانة المصرية شيماء سيف وزوجها المنتج الفني محمد كارتر إلى بعضهما البعض، بعد فترة انفصال استمرت عدة أشهر، في خطوة فاجأت الجمهور وأعادت علاقتهما إلى إطارها الرسمي من جديد.
عاد الجدل حول العلاقة بين ميغان ماركل والعائلة المالكة البريطانية إلى الواجهة مجددًا، بعد ما كشفه الكاتب البريطاني توم باور في كتابه الجديد المثير للجدل، والذي تطرق فيه إلى كواليس التوترات التي شهدتها العائلة بعد زواج الأمير هاري وميغان ماركل عام 2018.
أخلت نيابة الشيخ زايد سبيل شقيق الفنانة رنا رئيس، ويدعى بالأحرف الأولى "ع.ع.ر"، وهو طالب في الأكاديمية البحرية، وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية، بعد يومين من إلقاء القبض عليه في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.