تيم حسن يرفع مستوى التشويق في "مولانا" بصورة واحدة

وشارك تيم متابعيه عبر حسابه على صورة من كواليس العمل، ظهر فيها مستلقيًا على سرير في المستشفى بملامح متعبة، وقد بدت آثار الحروق والجروح واضحة على وجهه بعد الحادث الذي يتعرض له ضمن أحداث المسلسل ويدخله في غيبوبة.

وفي الصورة رفع تيم إصبعه إلى الأعلى، فيما أرفق المشهد بأغنية "أيام الجاية" للفنان في الخلفية، ما زاد من حالة التشويق لدى الجمهور حول تطورات القصة.

كما علّق على الصورة بعبارة قصيرة كتب فيها "رب عظيم" مع رمز القلب، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، متسائلين عن مصير الشخصية والأحداث المقبلة في المسلسل.