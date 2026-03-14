استقبال مفاجئ لـ نانسي خوري بعد عودتها من تصوير "مولانا"

وفاجأت عائلة نانسي وأصدقاؤها باستقبال احتفالي بعد غياب استمر عدة أشهر بسبب انشغالها بتصوير دورها في المسلسل. وأظهر مقطع فيديو نشرته شقيقتها نور عبر لحظة استقبالها في الشارع قبل وصولها إلى المنزل وسط أجواء مليئة بالفرح.

وتضمن الاستقبال لفتة خاصة، إذ وُضعت صورة كبيرة لشخصية "زينة" التي تجسدها خوري في المسلسل على باب المنزل، كما جرى تزيين المكان بالعديد من صورها من العمل، إضافة إلى الإضاءة والزينة، بينما حمل الأهل والأصدقاء ملصقات للشخصية في عكس حجم الفخر والدعم لها.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين الذين تداولوه بكثافة عبر مواقع التواصل، حيث أشاد كثيرون بأداء نانسي خوري في المسلسل، مؤكدين أن شخصية "زينة" لعبت دورًا مهمًا في تطور أحداث العمل.

وتجسد نانسي خوري في " " شخصية زينة، وهي فتاة تهرب من ماضيها وتجد نفسها في قرية العادلية، حيث تتقاطع حياتها مع سليم العادل الذي يؤدي دوره النجم تيم حسن. ومع تطور الأحداث تنشأ بينهما قصة حب معقدة، خصوصًا بعد أن يلاحقها ماضيها ومحاولة عائلتها قتلها، ما يدفع سليم إلى الزواج منها لحمايتها. وتُعد زينة من الشخصيات المؤثرة في مسار الأحداث، إذ ترتبط بعلاقات مع معظم شخصيات المسلسل وتشكل عنصرًا أساسيًا في تطور القصة.