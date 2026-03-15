عاجل
هيئة البث الإسرائيلية: المؤسسة الامنية طلبت من الحكومة الموافقة على استدعاء 450 الف جندي احتياط من أجل استمرار الحرب وهو رقم قياسي
حزب الله: إستهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب ملعب الخيام بصلية صاروخيّة
سوسن ميخائيل تكشف كواليس معاناتها الصحية بعد الجراحة: كدت أصاب بالشلل!

2026-03-15 | 05:55
كشفت الفنانة السورية سوسن ميخائيل عن الأسباب التي أدت إلى غيابها عن الأعمال الدرامية خلال المواسم الماضية، مؤكدة أنها عاشت أزمة صحية معقدة نتيجة ما وصفته بخطأ طبي عقب خضوعها لعملية جراحية في الرقبة.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع فيسبوك، تحدثت ميخائيل عن تفاصيل ما مرت به خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن معاناتها بدأت قبل نحو عام ونصف عندما شعرت بآلام شديدة في الرقبة، ما دفعها إلى إجراء صورة رنين مغناطيسي ومراجعة طبيب عظام تثق به. وبعد الاطلاع على الصور، نصحها الطبيب بمراجعة طبيب أعصاب وأحالها إلى أحد معارفه.

وأشارت إلى أن طبيب الأعصاب أخبرها بأنها تعاني مما وصفه بـ“قنبلة موقوتة” في الرقبة، موضحاً أن إحدى الفقرات قد تضغط على النخاع الشوكي في أي لحظة، الأمر الذي قد يستدعي تدخلاً جراحياً سريعاً. وبعد التشاور مع عائلتها، قررت الخضوع للعملية، إلا أن نتائجها لم تكن كما توقعت.

وأضافت أنها خرجت من الجراحة وهي تعاني ضعفاً شديداً في يدها كاد يصل إلى الشلل، ما دفع الطبيب إلى إعطائها جرعات من الكورتيزون والفيتامينات لمحاولة تحسين حالتها، مشيرة إلى أن الحركة عادت بشكل جزئي فقط.

ولم تتوقف معاناتها عند ذلك، إذ بدأت تشعر لاحقاً بتنميل في يدها اليسرى وبرودة في ساقها اليمنى، قبل أن تتفاقم الأعراض لتشمل تنميلاً واسعاً وصعوبة في المشي، الأمر الذي أجبرها على الاعتذار عن عدد من الأعمال الدرامية.

وأوضحت الفنانة السورية أنها خضعت لما يقارب ثلاثمئة جلسة علاج فيزيائي خلال الفترة الماضية من دون أن تلاحظ تحسناً واضحاً، مؤكدة أن حالتها الصحية ازدادت تعقيداً مع مرور الوقت.

وبعد إجراء فحوصات جديدة ومراجعة عدد من الأطباء، أكد لها أكثر من طبيب أن العملية التي خضعت لها لم تكن ضرورية في الأساس، وأن ما حدث معها قد يكون نتيجة خطأ طبي.

وفي ختام حديثها، كشفت سوسن ميخائيل أنها تفكر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطبيب الذي أجرى لها العملية، مؤكدة أنها تبحث عن محامٍ يتولى قضيتها، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تسببت في ابتعادها عن العمل لما يقارب عامين وأثرت بشكل كبير على حياتها المهنية.

بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية
بعد دخوله المستشفى مجدداً.. محمد شاكر يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى للمرة الثانية خلال الفترة الأخيرة، مطمئناً جمهوره إلى تطورات وضعه الصحي.

حبس الفنان محمود حجازي 6 أشهر في قضية الاعتداء على زوجته

تصدر اسم الفنان المصري محمود حجازي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح أول أكتوبر يقضي بحبسه ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء على زوجته رنا طارق.

رسالة وداع من مذيع الجزيرة جمال ريان قبل وفاته تهز المشاعر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه الإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة جمال ريان عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، وذلك بعد انتشار خبر وفاته، حيث اعتبر كثيرون أن كلماته حملت طابع الوداع الأخير.

