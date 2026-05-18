أحمد زاهر يترقب استقبال أول حفيدة وسط أجواء عائلية مميزة

وخلال حديثه، عبّر أحمد
زاهر بروحه المرحة عن حماسه لدخول مرحلة الجدّ، قائلاً إنه سيكون “أصغر جد في الوسط الفني”، في إشارة إلى شعوره بأن بناته كبرن بسرعة.
من جهتها، تحدثت منى أحمد زاهر عن رد فعلها بعد معرفة خبر حمل شقيقتها ليلى أحمد زاهر، مؤكدة أنها شعرت بسعادة كبيرة، وكانت تتمنى أن يكون المولود صبياً، لكنها شددت على أن الأهم هو أن تتمتع الطفلة بصحة جيدة وأن تمر فترة الحمل بسلام
.
وأضافت منى مازحة أنها ستكون “أصغر خالة”، معبرة عن حماسها الكبير لاستقبال المولودة الجديدة داخل العائلة.
ويأتي هذا الحدث السعيد
بعد فترة قصيرة من احتفال العائلة بخطوبة ملك أحمد زاهر، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث حرصت منى على تهنئتها والتعبير عن سعادتها بعلاقتها مع شريف، واصفة الثنائي
بأنهما “لطيفان جداً”.