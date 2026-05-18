أحمد زاهر يترقب استقبال أول حفيدة وسط أجواء عائلية مميزة
أحمد زاهر يترقب استقبال أول حفيدة وسط أجواء عائلية مميزة
أحمد زاهر يترقب استقبال أول حفيدة وسط أجواء عائلية مميزة

فن

2026-05-18 | 03:47
أحمد زاهر يترقب استقبال أول حفيدة وسط أجواء عائلية مميزة
أحمد زاهر يترقب استقبال أول حفيدة وسط أجواء عائلية مميزة

يعيش أحمد زاهر حالة من السعادة العائلية مع اقتراب استقباله لحفيدته الأولى، بالتزامن مع تكريمه في حفل Trend Awards عن مشاركته في مسلسل لعبة وقلبت بجد، والذي شهد أيضاً تكريم ابنته منى أحمد زاهر تقديراً لأدائها في العمل.

وخلال حديثه، عبّر أحمد زاهر بروحه المرحة عن حماسه لدخول مرحلة الجدّ، قائلاً إنه سيكون “أصغر جد في الوسط الفني”، في إشارة إلى شعوره بأن بناته كبرن بسرعة.

من جهتها، تحدثت منى أحمد زاهر عن رد فعلها بعد معرفة خبر حمل شقيقتها ليلى أحمد زاهر، مؤكدة أنها شعرت بسعادة كبيرة، وكانت تتمنى أن يكون المولود صبياً، لكنها شددت على أن الأهم هو أن تتمتع الطفلة بصحة جيدة وأن تمر فترة الحمل بسلام.

وأضافت منى مازحة أنها ستكون “أصغر خالة”، معبرة عن حماسها الكبير لاستقبال المولودة الجديدة داخل العائلة.

ويأتي هذا الحدث السعيد بعد فترة قصيرة من احتفال العائلة بخطوبة ملك أحمد زاهر، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث حرصت منى على تهنئتها والتعبير عن سعادتها بعلاقتها مع شريف، واصفة الثنائي بأنهما “لطيفان جداً”.

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية

طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.

