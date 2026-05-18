حقيقة توقيف الشاعر فائق حسن زوج أصالة في مطار دبي

بعدما تصدّر اسم الشاعر والمنصات الفنية خلال الساعات الماضية، كشفت منصة تفصيلة عن تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة حول توقيفه في دبي، مؤكدةً أن الفنانة تعيش من التوتر والقلق بعد الأزمة ، خاصةً بعدما جرى تداول معلومات تفيد بتوقيف زوجها على خلفية قضية مالية، رغم أنه قام بإعادة المبلغ المطلوب فور القبض عليه، بحسب ما ذكرته المنصة. كما أشارت المعلومات المتداولة إلى أن تحاول التكتم على الموضوع وعدم التعليق عليه بشكل مباشر، حفاظاً على صورة زوجها وإبعاد القضية عن الإعلام قدر الإمكان.

