القضاء المصري ينهي قضية ترويع طفلي زينة بحكم لصالحها

أصدرت أول أكتوبر حكماً بحبس المتهمين في قضية ترويع طفلي الفنانة زينة لمدة 3 أشهر، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت بقيمة 100 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطهما في مطاردة الطفلين بكلب داخل أحد المجمعات السكنية في الشيخ .





وكشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة حسمت الجدل لصالح زينة، بعدما أثبتت عدم صحة الاتهامات التي وُجهت إليها بشأن محاولة مطاردة طفل بسيارتها أو إساءات لعائلته، ما دفع جهات التحقيق إلى حفظ البلاغ المقدم ضدها.صحة



في المقابل، تمت إحالة والد الطفل الآخر وصاحب الكلب إلى المحاكمة، بعدما أثبتت التحقيقات مسؤوليتهما عن الواقعة التي تسببت بحالة ذعر لطفلي زينة وإصابتهما أثناء محاولتهما الهروب.



وخلال التحقيقات، أكدت زينة أن الأزمة بدأت بسبب خلاف على استخدام ملعب داخل الكمبوند قبل انتهاء مدة الحجز الخاصة بطفليها، قبل أن يندفع الكلب نحوهما ما أدى إلى سقوطهما وإصابتهما.



وعلّقت زينة على الحكم عبر حسابها، مؤكدة أن أنصفها بعد أشهر من النزاع، مشيرة إلى أنها تعرضت خلال الفترة الماضية لاتهامات ومحاولات تشويه رغم أنها الطرف المتضرر في القضية.