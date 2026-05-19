ميغان ماركل تفاجئ الجمهور بصور جديدة من زفافها على الأمير هاري

ونشرت ميغان عبر حسابها على “إنستغرام” سلسلة صور وثّقت أبرز لحظات يوم الزفاف وحفل الاستقبال الخاص الذي أُقيم في منزل فرغمور، حيث ظهرت في بعض اللقطات وهي ترقص مع الأمير هاري وسط أجواء مليئة بالفرح والموسيقى.
كما تضمنت الصور مشاهد عفوية جمعتهما بعد مراسم عقد القران في كنيسة القديس جورج داخل قلعة وندسور، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم والمشاهير الذين حضروا المناسبة، من بينهم ديفيد وفيكتوريا بيكهام، جورج كلوني، إدريس إلبا، وسيرينا ويليامز.
وأعادت الصور الحديث عن إطلالة ميغان الملكية التي خطفت الأنظار يومها، سواء بفستانها الأبيض الكلاسيكي من دار جيفنشي، أو بإطلالتها الثانية خلال حفل الاستقبال بتصميم أنيق حمل توقيع ستيلا مكارتني.
كما استذكر المتابعون مشاركة النجم العالمي إلتون جون في الحفل، حيث قدّم عرضًا موسيقيًا خاصًا تكريمًا للأميرة ديانا، والدة الأمير هاري الراحلة، في واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا خلال الزفاف الملكي.
