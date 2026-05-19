إلهام شاهين تكشف أسرارًا تُقال للمرة الأولى مع علي ياسين في “مساحة خاصة”

ومن المتوقع أن تكشف إلهام شاهين خلال الحلقة العديد من الأسرار والمحطات الخاصة في حياتها الفنية والشخصية، إلى جانب حديثها عن أبرز المواقف التي واجهتها خلال مسيرتها الطويلة في عالم الفن.
كما تتطرق الحلقة إلى آرائها الجريئة في عدد من القضايا الفنية والاجتماعية، وسط أجواء عفوية وصريحة اعتاد عليها جمهور البرنامج مع علي ياسين.
ويُعرض بودكاست “مساحة خاصة” السبت عند الساعة 20:40 مساءً على شاشة “الجديد”، وسط ترقب كبير من الجمهور والمتابعين للحلقة المنتظرة.
في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.
كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.
طوى الفنان محمود حجازي صفحة أزمته القانونية الأخيرة، بعدما أكد صدور قرار نهائي بحفظ القضية التي اتُهم فيها بمحاولة التعدي على فتاة أجنبية داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، مشيراً إلى أن جهات التحقيق فحصت جميع الملابسات قبل اتخاذ القرار النهائي.