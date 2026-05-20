داعية يهاجم آية سماحة بسبب صورة رومانسية مع زوجها والأخيرة ترد

فن

2026-05-20 | 02:55
أثار الداعية المصري عبد الله رشدي جدلاً واسعاً بعد هجومه على الممثلة المصرية من أصول لبنانية آية سماحة، عقب نشرها صورة رومانسية جمعتها بزوجها المنتج والمخرج محمد السباعي بمناسبة ذكرى زواجهما السابعة.

وكانت آية قد شاركت متابعيها بصورة ظهرت فيها وهي تتبادل قبلة مع زوجها داخل مصعد منزلهما، احتفالاً بالمناسبة، الأمر الذي دفع رشدي إلى انتقادها عبر حسابه، معتبراً أن نشر هذا النوع من الصور يندرج ضمن ما وصفه بـ”السفالة”، وأن هناك محاولات متعمدة لكسر ما تبقى من قيم الحياء والأخلاق داخل المجتمع.

وأكد رشدي أن اعتراضه لا يتعلق بالعلاقة بين الزوجين بحد ذاتها، بل بفكرة عرض هذه التصرفات علناً أمام الجمهور، معتبراً أن بعض الأشخاص يسعون إلى “تطبيع” سلوكيات وصفها بغير المقبولة مجتمعياً، محذراً من الوصول إلى مرحلة يتم فيها الاحتفاء بما اعتبره “انحداراً أخلاقياً”.

في المقابل، ردّت آية سماحة على تصريحات الداعية بهجوم مباشر، متهمةً إياه بازدواجية المعايير، معتبرة أن البعض يتساهل مع قضايا التحرش وزواج القاصرات والعنف ضد النساء، بينما يهاجم مشهداً يعبر عن الحب بين زوجين. وأضافت أن ما يثير غضب هؤلاء، بحسب تعبيرها، هو وجود الحب والحرية بدلاً من الكبت والعنف، متسائلة: “لماذا يزعجهم الحب أكثر من العنف؟

 
 

الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى
عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط
محمود حجازي يلجأ الى القضاء بعد غلق قضية اتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية
