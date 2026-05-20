ردة فعل نيمار وزوجته بعد اعلان مشاركته بكأس العالم 2026 تتصدر

عاش النجم البرازيلي نيمار لحظات مؤثرة بعد إعلان اسمه رسمياً ضمن قائمة منتخب المشاركة في 2026، حيث انهار بالبكاء وسط عائلته بعد التحديات والإصابات.





وتابع نيمار مراسم إعلان القائمة من منزله في مدينة سانتوس، برفقة عائلته وأصدقائه المقربين، وسط أجواء من التوتر والترقب، قبل أن يوثق عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” لحظة انتظار إعلان القائمة النهائية.

وظهر قائد المنتخب البرازيلي في مكالمة فيديو مع زميله رافينيا، مؤكداً ثقته بقدرة منتخب على المنافسة على اللقب، قائلاً: "كل شيء سيكون على ما يرام.. سنفوز بهذا اللقب بكل تأكيد".

وبمجرد إعلان المدرب كارلو أنشيلوتي قائمة الـ26 لاعباً، والتي شهدت وجود اسم نيمار، دخل اللاعب في نوبة بكاء متأثراً، وسط احتضان زوجته بيانكاردي وابنتيه في إنساني لاقى تفاعلاً واسعاً بين الجماهير.

وقال نيمار تعليقاً على تلك اللحظة: “من الصعب ألا أتأثر بعد كل ما مررنا به من تحديات ومعاناة.. الوصول إلى كأس عالم إنجاز كبير بالنسبة لي ولعائلتي”.

وتُعد نسخة 2026 المشاركة الرابعة لنيمار في ، بعد ظهوره في نسخ 2014 و2018 و2022، فيما لا يزال حلم التتويج باللقب العالمي الأكبر في مسيرته الكروية.

