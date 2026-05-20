حبيبة شاتاي أولسوي ترد على اتهامها بإنهاء “حلم أشرف” بسبب الغيرة

أثار قرار إنهاء مسلسل حلم أشرف من الجدل بين الجمهور ، بعدما انتشرت شائعات تربط نهاية العمل بغيرة الممثلة أصليهان مالبورا من المشاهد الرومانسية التي جمعت حبيبها شاتاي أولسوي بالنجمة ديميت أوزدمير داخل المسلسل.



وبحسب تقارير متداولة، قيل إن أصليهان كانت تتردد باستمرار إلى موقع التصوير بسبب انزعاجها من مشاهد التقارب بين شاتاي وديميت، كما زُعم أن أولسوي طلب تقليل مشاهد الحب خلال الأحداث.



لكن أصليهان مالبورا خرجت عن صمتها وردّت بشكل مباشر على تلك ، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله غير صحيح، وقالت إن الناس أصبحوا “ذوي نوايا خبيثة”، نافية أي علاقة لها بقرار إنهاء المسلسل.أخبار حصرية



وأضافت أن الأعمال الدرامية الضخمة لا يمكن أن تتأثر بعلاقة شخصية أو بشخص واحد، معتبرة أن القرارات الإنتاجية والفنية أكبر بكثير من هذه الشائعات.



في المقابل، تحدثت تقارير أخرى عن أسباب مختلفة وراء إنهاء العمل، أبرزها انخفاض نسب المشاهدة بعد انطلاق المسلسل المنافس تحت ، إضافة إلى عدم رغبة شاتاي أولسوي في الاستمرار بالمشروع لفترة أطول، بحسب ما تم تداوله في الصحافة .