بإطلالة تحمل رمزية خاصة… بيلا حديد تدعم فلسطين في مهرجان كان

خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي 2026، بعدما ظهرت بإطلالة حملت رسالة رمزية داعمة لفلسطين أثارت تفاعلاً واسعاً على .





وظهرت بيلا حديد وهي ترتدي قطعة مجوهرات على شكل مفتاح، صُممت أسنانه على هيئة خريطة التاريخية، في إشارة رمزية إلى “مفتاح العودة” المرتبط بحق عودة اللاجئين إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ نكبة عام 1948.



ويُعرف عن بيلا حديد حرصها على توظيف إطلالاتها في مهرجان كان للتعبير عن مواقف إنسانية وسياسية، حيث سبق أن أثارت ضجة في نسخة 2024 بعد ظهورها بفستان مستوحى من الكوفية .



كما تُعد بيلا من أبرز الشخصيات العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ عبّرت مراراً عن تضامنها مع الفلسطينيين، خاصة خلال الأحداث في غزة والضفة .



وأشاد عدد من المتابعين والنقاد برسالتها الجديدة في مهرجان كان، معتبرين أن العالمية تواصل استخدام حضورها على السجادة الحمراء لإيصال رسائل داعمة لفلسطين بطريقة رمزية لافتة.