بإطلالة تحمل رمزية خاصة… بيلا حديد تدعم فلسطين في مهرجان كان

وظهرت بيلا حديد وهي ترتدي قطعة مجوهرات على شكل مفتاح، صُممت أسنانه على هيئة خريطة فلسطين
التاريخية، في إشارة رمزية إلى “مفتاح العودة” المرتبط بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين
إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ نكبة عام 1948.
ويُعرف عن بيلا حديد حرصها على توظيف إطلالاتها في مهرجان كان للتعبير عن مواقف إنسانية وسياسية، حيث سبق أن أثارت ضجة واسعة
في نسخة 2024 بعد ظهورها بفستان مستوحى من الكوفية الفلسطينية
.
كما تُعد بيلا من أبرز الشخصيات العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ عبّرت مراراً عن تضامنها مع الفلسطينيين، خاصة خلال الأحداث الأخيرة
في غزة والضفة الغربية
.
وأشاد عدد من المتابعين والنقاد برسالتها الجديدة في مهرجان كان، معتبرين أن النجمة
العالمية تواصل استخدام حضورها على السجادة الحمراء لإيصال رسائل داعمة لفلسطين بطريقة رمزية لافتة.