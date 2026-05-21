4 آب "الحقيقة الضائعة"
الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

2026-05-21 | 06:22
في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري الشامي تكفله بشراء منزل لعائلة الطفل أحمد، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع دمشق لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

وبدأت القصة بعد تداول فيديو مؤثر للطفل أحمد، الذي لفت الأنظار بعفويته وإصراره على تحمل مسؤولية إعالة عائلته، مؤكداً رفضه خروج والدته للعمل رغم الظروف الصعبة التي يعيشها.
وتفاعل الشامي مع المقطع عبر حسابه على “إنستغرام”، حيث أعاد نشر الفيديو ووجّه رسالة دعم للطفل عبّر فيها عن تأثره الكبير بكلامه، مشيراً إلى أنه ذكّره بظروفه السابقة وشعر بمعاناته.
ولم يقتصر الأمر على الدعم المعنوي، إذ وعد الفنان السوري الطفل بتأمين منزل ملك لعائلته قبل حلول عيد الأضحى 2026، مؤكداً أنه لن يضطر بعد اليوم للتفكير في أعباء الإيجار.
وبعد ساعات من البحث، تمكن الشامي من التواصل مع الطفل ووالدته، وأبلغهما هاتفياً بأنه أنهى إجراءات شراء المنزل بشكل رسمي، في خطوة أنهت معاناتهما مع التنقل والإيجارات.
من جهته، وجّه الطفل أحمد رسالة شكر مؤثرة إلى الشامي، عبّر فيها عن امتنانه للدعم الذي تلقاه، مؤكداً أن كلمات التشجيع التي سمعها منه أعادت إليه ثقته بنفسه ومنحته شعوراً بالتقدير والاهتمام.
كما أعاد الشامي نشر رسالة الطفل عبر حساباته، معلقاً بكلمات عبّر فيها عن دعمه وفخره به، في موقف حظي بإشادة واسعة من المتابعين الذين اعتبروا ما حدث واحدة من أبرز مبادرات الدعم الإنساني خلال الفترة الأخيرة.

انجي خوري تعلن حملها من الشامي وهذا ما أكدته
انجي خوري تعلن حملها من الشامي وهذا ما أكدته

أعادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري اسمها إلى واجهة الجدل والتفاعل عبر المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بسبب التصريحات التي أدلت بها حول علاقتها بالفنان الشامي، كاشفةً تفاصيل شخصية وصادمة للمرة الأولى أمام الجمهور.

وفاة الشاعر سمير عبد الباقي بعد مسيرة فنية حافلة
وفاة الشاعر سمير عبد الباقي بعد مسيرة فنية حافلة

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير سمير عبد الباقي عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد رحلة طويلة من العطاء الأدبي والفني، ترك خلالها بصمة مميزة في عالم الشعر الغنائي والكلمة الراقية، ليُعد واحداً من أبرز الشعراء الذين أثروا الساحة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي على مدار عقود.

ملكة جمال فنزويلا تتعرض لاعتداء داخل فندق في كان والشرطة تتدخل
ملكة جمال فنزويلا تتعرض لاعتداء داخل فندق في كان والشرطة تتدخل

تعرّضت أندريا ديل فال لاعتداء صادم داخل فندق في مدينة كان الفرنسية، خلال تواجدها لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

