الشامي يتكفل بشراء منزل لطفل سوري قبل أيام من عيد الأضحى

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، أعلن الفنان السوري تكفله بشراء لعائلة الطفل ، الذي اشتهر مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء بيع البسكويت في شوارع لتأمين إيجار المنزل ومساعدة أسرته.

وبدأت القصة بعد تداول فيديو مؤثر للطفل ، الذي لفت الأنظار بعفويته وإصراره على تحمل مسؤولية إعالة عائلته، مؤكداً رفضه خروج والدته للعمل رغم الظروف الصعبة التي يعيشها.

وتفاعل مع المقطع عبر حسابه على “إنستغرام”، حيث أعاد نشر الفيديو ووجّه رسالة دعم للطفل عبّر فيها عن تأثره الكبير بكلامه، مشيراً إلى أنه ذكّره بظروفه السابقة وشعر بمعاناته.

ولم يقتصر الأمر على الدعم المعنوي، إذ وعد الفنان السوري الطفل بتأمين ملك لعائلته قبل حلول 2026، مؤكداً أنه لن يضطر بعد للتفكير في أعباء الإيجار.

وبعد ساعات من البحث، تمكن الشامي من التواصل مع الطفل ووالدته، وأبلغهما هاتفياً بأنه أنهى إجراءات شراء المنزل بشكل رسمي، في خطوة أنهت معاناتهما مع التنقل والإيجارات.

، وجّه الطفل أحمد رسالة شكر مؤثرة إلى الشامي، عبّر فيها عن امتنانه للدعم الذي تلقاه، مؤكداً أن كلمات التشجيع التي سمعها منه أعادت إليه ثقته بنفسه ومنحته شعوراً بالتقدير والاهتمام.

كما أعاد الشامي نشر رسالة الطفل عبر حساباته، معلقاً بكلمات عبّر فيها عن دعمه وفخره به، في موقف حظي بإشادة من المتابعين الذين اعتبروا ما حدث واحدة من أبرز مبادرات الدعم الإنساني خلال الفترة .