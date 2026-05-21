عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة "مسموم" ومعاناته مع الضغوط

4 آب "الحقيقة الضائعة"
عصام النجار يكشف تفاصيل حصرية عن أغنيته الجديدة &quot;مسموم&quot; ومعاناته مع الضغوط
فن

2026-05-21 | 06:21
كشف الفنان عصام النجار، في تصريح خاص لتلفزيون “الجديد”، تفاصيل ألبومه الجديد “Night in Cairo”، متحدثًا عن التحوّل الفني والشخصي الذي يعيشه في هذه المرحلة، وذلك بالتزامن مع إطلاق أغنيته الجديدة “Poisoned”، التي تُعد ثالث إصدار من الألبوم المنتظر.

وأكد عصام النجار أن الألبوم الجديد يعكس مرحلة من النضج الفني والتجارب العميقة التي مرّ بها خلال السنوات الماضية، معربًا عن حماسه الكبير لسماع الجمهور لهذا العمل المختلف على حد وصفه.

وعن أغنية “Poisoned”، أوضح أنها تحمل مكانة خاصة جدًا في قلبه، لأنها تنقل جزءًا من تجربته الشخصية والصراعات التي عاشها بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “حضلني أحبك”، مشيرًا إلى أنه اختار إطلاقها في يوم عيد ميلاده تحديدًا، باعتبارها تمثل “ولادة جديدة” له وتخلّصًا من كل الضغوط والسواد الذي عاشه خلال الفترة الماضية.

وأضاف النجار أن الجمهور غالبًا يرى النجاحات الخارجية فقط، من دون أن يلمس حجم الضغوط النفسية والجسدية التي يعيشها الفنان، خصوصًا عندما يأتي النجاح بعمر صغير وبشكل مفاجئ.

كما تحدث عن التأثير الكبير الذي حققته أغنية “حضلني أحبك”، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد محطة موسيقية في حياته، بل فتحت الباب أمام فنانين عرب كثر للوصول إلى العالمية، خاصة بعدما وصلت الأغنية إلى أماكن لم يكن يتوقع أن تصل إليها أغنية عربية.

واعترف عصام أنه شعر في فترة من الفترات بأنه “مسموم” وغير قادر على التأقلم مع الأجواء الجديدة التي وجد نفسه فيها بعد الشهرة السريعة، مؤكدًا أنه عاش صراعات نفسية وجسدية صعبة قبل أن يتمكن من استعادة توازنه والعثور على طريقه الحقيقي، مضيفًا أن هذه التجارب أصبحت اليوم مصدر قوته ودافعه للاستمرار.

وكشف الفنان الشاب أنه يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يستعد للمشاركة في مهرجان “Insomniac” في لوس أنجلوس، معبرًا عن حماسه الكبير لتقديم أغانيه الجديدة والقديمة أمام الجمهور.

وأشار إلى أنه سيعود بعد ذلك للتنقل بين الأردن ومصر، كما وعد بزيارة خاصة إلى لبنان قريبًا، معربًا عن اشتياقه الكبير للبنان والشعب اللبناني، ومؤكدًا رغبته في إحياء حفلة هناك قريبًا.

وختم عصام النجار حديثه بالتأكيد على أنه يحب التواجد وسط الناس الذين يدعمونه ويستمعون إلى موسيقاه، واعدًا جمهوره العربي بالمزيد من الحفلات والمهرجانات خلال الفترة المقبلة، في ظل شعوره بأنه يحمل مسؤولية كبيرة تجاه جمهوره في الوطن العربي.

 

 

انجي خوري تعلن حملها من الشامي وهذا ما أكدته

أعادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري اسمها إلى واجهة الجدل والتفاعل عبر المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بسبب التصريحات التي أدلت بها حول علاقتها بالفنان الشامي، كاشفةً تفاصيل شخصية وصادمة للمرة الأولى أمام الجمهور.

أعادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري اسمها إلى واجهة الجدل والتفاعل عبر المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بسبب التصريحات التي أدلت بها حول علاقتها بالفنان الشامي، كاشفةً تفاصيل شخصية وصادمة للمرة الأولى أمام الجمهور.

وفاة الشاعر سمير عبد الباقي بعد مسيرة فنية حافلة

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير سمير عبد الباقي عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد رحلة طويلة من العطاء الأدبي والفني، ترك خلالها بصمة مميزة في عالم الشعر الغنائي والكلمة الراقية، ليُعد واحداً من أبرز الشعراء الذين أثروا الساحة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي على مدار عقود.

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير سمير عبد الباقي عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد رحلة طويلة من العطاء الأدبي والفني، ترك خلالها بصمة مميزة في عالم الشعر الغنائي والكلمة الراقية، ليُعد واحداً من أبرز الشعراء الذين أثروا الساحة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي على مدار عقود.

ملكة جمال فنزويلا تتعرض لاعتداء داخل فندق في كان والشرطة تتدخل

تعرّضت أندريا ديل فال لاعتداء صادم داخل فندق في مدينة كان الفرنسية، خلال تواجدها لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعرّضت أندريا ديل فال لاعتداء صادم داخل فندق في مدينة كان الفرنسية، خلال تواجدها لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

