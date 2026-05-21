داليدا عياش تحقق أمنية متابعة بهدية مميزة من تصاميمها

وفي أحدث ظهور لها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، شاركت داليدا رسالة من إحدى المتابعات عبّرت فيها عن إعجابها الكبير بها وبإطلالاتها، متمنية أن تمتلك يومًا قطعة من تصاميمها الخاصة.

وردّت داليدا على بعفوية، حيث أعادت نشرها وعلّقت قائلة: “شكراً حبيبتي ما بدي يضل حلم”، قبل أن تطلب من المتابعة إرسال تفاصيلها الخاصة، مؤكدة أنها سترسل لها هدية من مجموعتها.

وحظيت بتفاعل واسع بين المتابعين، الذين أشادوا بعفوية داليدا وحرصها الدائم على بناء علاقة قريبة وصادقة مع جمهورها، من خلال اهتمامها المستمر بالتواصل معهم وتقدير محبتهم.

