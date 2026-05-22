سعد لمجرد يواجه جولة قضائية جديدة بعد استئنافه حكم السجن في فرنسا
فن

2026-05-22 | 03:32
عاد الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة الجدل القضائي مجددًا، بعدما تقدّم بطلب استئناف رسمي ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2018 في فرنسا، والمتعلقة باتهامات بالاغتصاب.

وبحسب ما أكده محاميه كريستيان سان باليه، فإن محكمة مدينة دراغينيان الفرنسية كانت قد أصدرت حكمها عقب محاكمة استمرت أربعة أيام، انتهت بإدانة الفنان المغربي في القضية المرتبطة بواقعة حدثت صيف عام 2018 بمدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام شابة كانت تعمل نادلة لسعد لمجرد بالاعتداء عليها داخل الفندق الذي كان يقيم فيه، بعدما تعرّفت إليه في أحد الملاهي الليلية ورافقته إلى الفندق. في المقابل، يواصل الفنان المغربي نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة التي جمعتهما كانت برضا الطرفين.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل مغلق بناءً على طلب الطرف المدني، فيما لم تصدر السلطات الفرنسية أي مذكرة توقيف بحق سعد لمجرد، الذي حضر جميع جلسات المحاكمة وهو في حالة سراح.

وخلال المرافعات، طالب الادعاء العام الفرنسي بإنزال عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً بحق الفنان، بينما شدد فريق الدفاع على براءته، معتبرًا أن الملف يفتقر إلى أدلة كافية للإدانة.

وتُضاف هذه القضية إلى سلسلة من الملفات القضائية التي لاحقت سعد لمجرد خلال السنوات الماضية في فرنسا والولايات المتحدة والمغرب، ما أبقاه في دائرة الجدل الإعلامي والفني بشكل مستمر.

كما سبق أن صدر بحقه عام 2023 حكم بالسجن لمدة ست سنوات في فرنسا، في قضية منفصلة تتعلق باتهامات بالاعتداء والاغتصاب، قبل أن يتم لاحقًا تأجيل جلسات الاستئناف لأسباب إجرائية مرتبطة بسير القضية.

انجي خوري تعلن حملها من الشامي وهذا ما أكدته

أعادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري اسمها إلى واجهة الجدل والتفاعل عبر المنصات الرقمية خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بسبب التصريحات التي أدلت بها حول علاقتها بالفنان الشامي، كاشفةً تفاصيل شخصية وصادمة للمرة الأولى أمام الجمهور.

وفاة الشاعر سمير عبد الباقي بعد مسيرة فنية حافلة

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير سمير عبد الباقي عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد رحلة طويلة من العطاء الأدبي والفني، ترك خلالها بصمة مميزة في عالم الشعر الغنائي والكلمة الراقية، ليُعد واحداً من أبرز الشعراء الذين أثروا الساحة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي على مدار عقود.

ملكة جمال فنزويلا تتعرض لاعتداء داخل فندق في كان والشرطة تتدخل

تعرّضت أندريا ديل فال لاعتداء صادم داخل فندق في مدينة كان الفرنسية، خلال تواجدها لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

