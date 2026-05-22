نوال كامل بحلقة غير عادية.. اعترافات صادمة وهجوم بلا خطوط حمراء!

تصدّرت الفنانة منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حلقة استثنائية من برنامج سقف عالي مع الإعلامي عبر الجديد، حيث أثارت موجة من الجدل بسبب تصريحاتها الجريئة والصادمة.



وخلال اللقاء، فتحت ملفات شخصية حساسة تحدثت فيها عن طفولتها القاسية وعلاقتها بوالدتها الراحلة، كما كشفت للمرة الأولى تفاصيل تعرضها للتحرش وتجربة الإجهاض التي مرت بها، في لحظات مؤثرة امتزجت فيها الدموع بالغضب والانفعال.

كما فجّرت الجدل بموقفها من المثلية الجنسية، إلى جانب هجومها الحاد على عدد من النجوم والمؤثرين، معتبرة أن بعضهم يلهث خلف على حساب الحقيقة والمصداقية.



الحلقة التي اتسمت بالصراحة والكلام “بلا خطوط حمراء”، تحولت سريعاً إلى مادة دسمة على مواقع التواصل، وسط انقسام كبير بين من رأى أن كامل كانت جريئة وصادقة، ومن اعتبر أن بعض تصريحاتها صادمة ومستفزة.