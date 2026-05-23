طليقة أحمد سعد تروّج لحفلاته… هل تراجعا عن الانفصال؟

ونشرت علياء عبر خاصية “الستوري” بوستر الجولة الغنائية الجديدة لأحمد سعد في أميركا الشمالية، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة دعم واضح له، رغم إعلان انفصالهما رسميًا سابقًا، الأمر الذي دفع المتابعين للتساؤل عمّا إذا كانت العلاقة بينهما تشهد تقاربًا جديدًا بعيدًا عن الأضواء.

ورغم الضجة التي أحدثها تصرف علياء بسيوني، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي حقيقة عودتهما، فيما التزم الصمت تجاه المتداولة عبر المنصات الإلكترونية.

ويأتي هذا التفاعل بعد أشهر من إعلان سعد انفصاله عن علياء بسيوني للمرة الثالثة، حيث كشف حينها عبر حسابه الرسمي أن إجراءات الطلاق قد بدأت، مؤكدًا أيضًا إنهاء إشرافها على إدارة أعماله.

وكان سعد قد كتب في منشور سابق: “نظرًا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، أصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي”، وهو التصريح الذي أثار تفاعلًا واسعًا حينها.

في المقابل، يواصل أحمد سعد التحضير لجولته الغنائية الجديدة، التي تُعد من أكبر حفلاته المنتظرة في قارة أميركا الشمالية، وسط استمرار تفاعل الجمهور مع أخباره الشخصية والفنية.