كريم بنزيما يؤدي مناسك الحج من مكة المكرمة والجمهور يتفاعل

وظهر بنزيما في أجواء روحانية خاشعة وسط الحجاج، حيث وثّق رحلته الإيمانية عبر حسابه الرسمي على ، مرفقاً الفيديو بعبارة: “الحمد لله على كل شيء”، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهوره ومتابعيه الذين انهالت تعليقاتهم بالدعوات له بقبول الطاعة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ليتصدر اسم بنزيما الترند العالمي، خاصة مع ظهور اللاعب الفرنسي بهدوء وتأثر كبير خلال أداء المناسك، في وصفه كثيرون بالمؤثر والملهم.

وتأتي هذه الزيارة الروحانية بعد موسم كروي طويل وشاق خاضه بنزيما في الدوري السعودي، قبل أن يختار قضاء فترة الراحة في مكة المكرمة والتقرب إلى بأداء مناسك .