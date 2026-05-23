سبب وفاة الصحافي الجزائري ادريس دقيق

ويُعتبر الراحل من أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ الإعلام الرياضي الجزائري، حيث ارتبط اسمه لعقود طويلة بالقسم الرياضي في التلفزيون الجزائري، وترك بصمة مميزة من خلال تغطيته للعديد من التظاهرات الرياضية المحلية والدولية.

وُلد إدريس دقيق عام 1949، وعُرف بثقافته الرياضية الواسعة ومعرفته العميقة بمختلف الألعاب، كما تميز بتخصصه في عدد من الرياضات، أبرزها ألعاب القوى والجيدو والجمباز، ما جعله واحدًا من أكثر الإعلاميين الرياضيين حضورًا واحترامًا في الجزائر.

وخلال مسيرته المهنية، واكب الراحل أبرز الرياضية الكبرى، وكان صوته وتحليلاته جزءًا من ذاكرة الجمهور الرياضي الجزائري، حيث عُرف بأسلوبه المهني الهادئ ودقته في نقل والمعلومات.

وفور انتشار خبر وفاته، عجّت برسائل النعي والتعازي من إعلاميين ورياضيين وجمهور واسع، أشادوا جميعهم بمسيرته الطويلة وإسهاماته الكبيرة في تطوير الإعلام الرياضي في الجزائر.