نجوم الفن يحتفلون بزفاف نجل إدوارد في ليلة استثنائية

وحرص إدوارد على مرافقة نجله طوال الحفل، في مشاهد عفوية عكست حالة السعادة والفخر التي عاشها بهذه المناسبة المميزة، فيما توافد الفنانون لتقديم التهاني والتقاط الصور التذكارية مع العروسين.
وشهد الحفل حضور نخبة من النجوم، من بينهم مي عمر، فيفي عبده، عبير صبري، دنيا عبد العزيز، دنيا سامي، شيماء سيف، نرمين الفقي، بوسي شلبي، ماجد المصري، باسم سمرة، عماد زيادة، وخالد الصاوي، الذين شاركوا العروسين فرحتهما وسط أجواء احتفالية مميزة.
كما خطفت الفنانة فيفي عبده الأنظار خلال الحفل، بعدما شاركت العروسين وأفراد العائلة الرقص وسط تفاعل كبير من الحضور، ما أضفى أجواءً حماسية داخل القاعة.
يُذكر أن إدوارد شارك أخيراً في مسلسل "وننسى اللي كان" الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2026، وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان ومنة فضالي.
حقق الفنان اللبناني جهاد الأندري إنجازاً فنياً جديداً يُضاف إلى مسيرته المسرحية، بعدما حصد جائزتين ضمن فعاليات مهرجان "شورت أند سويت" الأسترالي للعروض المسرحية القصيرة، والذي أُقيم في دبي بمشاركة نحو 90 عرضاً من مختلف أنحاء العالم على مدى شهر كامل.
أثارت الفنانة السورية نادين خوري موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رسالة جريئة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تحدثت فيها عن العزلة والابتعاد عن العلاقات التي وصفتها بالمليئة بالنفاق والتفاهة.
في ردّ مباشر على الجدل الذي أثير حوله أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفنان بدر الشعيبي بتوضيح مطوّل أكد فيه أن تصريحاته الأخيرة تم إخراجها عن سياقها الحقيقي، نافياً أن يكون قد قصد الإساءة إلى أي جهة أو عائلة.