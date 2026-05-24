نجوم الفن يحتفلون بزفاف نجل إدوارد في ليلة استثنائية

وحرص إدوارد على مرافقة نجله طوال الحفل، في مشاهد عفوية عكست السعادة والفخر التي عاشها بهذه المناسبة المميزة، فيما توافد الفنانون لتقديم التهاني والتقاط الصور التذكارية مع العروسين.

وشهد الحفل حضور نخبة من النجوم، من بينهم مي عمر، فيفي عبده، عبير صبري، ، دنيا سامي، شيماء سيف، نرمين الفقي، بوسي شلبي، ماجد المصري، سمرة، زيادة، وخالد الصاوي، الذين شاركوا العروسين فرحتهما وسط أجواء احتفالية مميزة.

كما خطفت الفنانة فيفي عبده الأنظار خلال الحفل، بعدما شاركت العروسين وأفراد العائلة الرقص وسط تفاعل كبير من الحضور، ما أضفى أجواءً حماسية داخل القاعة.

يُذكر أن إدوارد شارك أخيراً في مسلسل "وننسى اللي كان" الذي عُرض ضمن موسم 2026، وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد ، فهمي، إنجي كيوان، سرحان ومنة فضالي.