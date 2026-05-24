نادين خوري تهاجم النفاق برسالة صادمة: "الانعزال أشرف!"

وشاركت نادين متابعيها صورةً تضمّنت عبارة حملت طابعاً فلسفياً وإنسانياً، عبّرت من خلالها عن قناعاتها الشخصية تجاه بعض العلاقات المحيطة بها، مؤكدة أن الانعزال بالنسبة لها ليس ضعفاً بل وسيلة لحماية النفس من الزيف. وكتبت: "الانعزال اختياري لا يطلبه إلا من تمرمر على طرقات التفاهة، وهو أشرف من ازدحام مليء بالنفاق".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع كلمات نادين خوري، معتبرين أنها تعبّر بواقعية عن مشاعر كثيرين باتوا يفضّلون الابتعاد عن العلاقات السطحية والمجاملات الكاذبة، فيما أشاد آخرون بجرأتها وصراحتها في التعبير عن أفكارها.
وعلى الصعيد الفني، تواصل نادين خوري تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت الياسمين"، الذي ينتمي إلى الأعمال الفانتازية المستوحاة من البيئة الشامية، ويضم نخبة من نجوم الدراما السورية، بينهم عبد المنعم عمايري ووفاء موصللي ودانا جبر، على أن يُعرض خلال موسم رمضان 2027.
حقق الفنان اللبناني جهاد الأندري إنجازاً فنياً جديداً يُضاف إلى مسيرته المسرحية، بعدما حصد جائزتين ضمن فعاليات مهرجان "شورت أند سويت" الأسترالي للعروض المسرحية القصيرة، والذي أُقيم في دبي بمشاركة نحو 90 عرضاً من مختلف أنحاء العالم على مدى شهر كامل.
احتفل الفنان إدوارد بزفاف نجله ماركو، في حفل ضخم أُقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العائلة.
في ردّ مباشر على الجدل الذي أثير حوله أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفنان بدر الشعيبي بتوضيح مطوّل أكد فيه أن تصريحاته الأخيرة تم إخراجها عن سياقها الحقيقي، نافياً أن يكون قد قصد الإساءة إلى أي جهة أو عائلة.