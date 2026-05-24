نادين خوري تهاجم النفاق برسالة صادمة: "الانعزال أشرف!"

وشاركت نادين متابعيها صورةً تضمّنت عبارة حملت طابعاً فلسفياً وإنسانياً، عبّرت من خلالها عن قناعاتها الشخصية تجاه بعض العلاقات المحيطة بها، مؤكدة أن الانعزال بالنسبة لها ليس ضعفاً بل وسيلة لحماية النفس من الزيف. وكتبت: "الانعزال اختياري لا يطلبه إلا من تمرمر على طرقات التفاهة، وهو أشرف من ازدحام مليء بالنفاق".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع كلمات نادين ، معتبرين أنها تعبّر بواقعية عن مشاعر كثيرين باتوا يفضّلون الابتعاد عن العلاقات السطحية والمجاملات الكاذبة، فيما أشاد آخرون بجرأتها وصراحتها في أفكارها.

وعلى الصعيد الفني، تواصل نادين خوري تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت الياسمين"، الذي ينتمي إلى الأعمال الفانتازية المستوحاة من البيئة الشامية، ويضم نخبة من نجوم الدراما ، بينهم عبد المنعم عمايري ووفاء موصللي ودانا جبر، على أن يُعرض خلال موسم 2027.