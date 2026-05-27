وفاة المنشد الأردني رأفت عواد إثر حادث سير مأساوي

وأعلن والد الراحل، وسيم عواد، صاحب ومدير كراميش، خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حجم الفاجعة التي ألمّت بالعائلة، قائلاً: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، توفي قبل قليل في حادث مؤسف ولدي وفلذة كبدي رأفت عواد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وقد لاقت هذه الكلمات تفاعلًا واسعًا من المتابعين والفنانين والإعلاميين الذين قدموا التعازي والدعوات للراحل بالرحمة والمغفرة.

وكان رأفت عواد قد نشر قبل نحو شهر فقط خبر حصوله على رخصة القيادة، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة في حياته، الأمر الذي زاد من التأثر بين جمهوره بعد رحيله المفاجئ في حادث السير الأليم.

ويُعرف رأفت عواد بكونه أحد نجوم قناة كراميش الذين تركوا بصمة مميزة في عالم أغاني الأطفال، حيث شارك في تقديم عدد من الأغاني التي أحبها الأطفال في ، من أبرزها أغنية “أبو الشوارب” وأغنية “لا تؤذي جارك”، والتي حملت رسائل تربوية وإنسانية بأسلوب مرح وقريب من الأطفال.

وشّكل رحيل رأفت عواد صدمة كبيرة لمحبيه ولكل من تابع أعماله منذ طفولته، فيما خيم الحزن على جمهور قناة كراميش الذين استذكروا لحظاته الجميلة وأعماله التي ستبقى حاضرة في ذاكرة الكثيرين. رحم رأفت عواد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.