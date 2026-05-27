الجيش الاسرائيلي: انذار عاجل ندعو جميع سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية
الجيش الإسرائيلي: ننصح سكّان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني
4 آب "الحقيقة الضائعة"
Al jadeed
وفاة المنشد الأردني رأفت عواد إثر حادث سير مأساوي

2026-05-27 | 05:02
في خبرٍ مؤلم هزّ متابعي قناة كراميش ومحبي نجومها، انتقل إلى رحمة الله الشاب المنشد الأردني رأفت وسيم عواد إثر حادث سير مأساوي، وسط حالة كبيرة من الحزن التي عمّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاته. ويُعد رأفت عواد واحدًا من الوجوه المعروفة لدى جمهور الأطفال والعائلات العربية، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأغاني والأعمال الفنية التي حققت انتشارًا واسعًا عبر شاشة قناة كراميش.

وأعلن والد الراحل، وسيم عواد، صاحب ومدير قناة كراميش، خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن حجم الفاجعة التي ألمّت بالعائلة، قائلاً: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، توفي قبل قليل في حادث مؤسف ولدي وفلذة كبدي رأفت عواد، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون”. وقد لاقت هذه الكلمات تفاعلًا واسعًا من المتابعين والفنانين والإعلاميين الذين قدموا التعازي والدعوات للراحل بالرحمة والمغفرة.

وكان رأفت عواد قد نشر قبل نحو شهر فقط خبر حصوله على رخصة القيادة، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة في حياته، الأمر الذي زاد من حالة التأثر بين جمهوره بعد رحيله المفاجئ في حادث السير الأليم.

ويُعرف رأفت عواد بكونه أحد نجوم قناة كراميش الذين تركوا بصمة مميزة في عالم أغاني الأطفال، حيث شارك في تقديم عدد من الأغاني التي أحبها الأطفال في الوطن العربي، من أبرزها أغنية “أبو الشوارب” وأغنية “لا تؤذي جارك”، والتي حملت رسائل تربوية وإنسانية بأسلوب مرح وقريب من الأطفال.

وشّكل رحيل رأفت عواد صدمة كبيرة لمحبيه ولكل من تابع أعماله منذ طفولته، فيما خيم الحزن على جمهور قناة كراميش الذين استذكروا لحظاته الجميلة وأعماله التي ستبقى حاضرة في ذاكرة الكثيرين. رحم الله رأفت عواد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

رسميًا ارتباط الممثل السوري محمد الأحمد وعلا سعيد
رسميًا ارتباط الممثل السوري محمد الأحمد وعلا سعيد

كريستينا صوايا تبكي على الهواء وتستذكر والدها الراحل في سقف عالي

بالفيديو.. اللحظات الأخيرة في حياة المنشد رأفت عواد قبل وفاته المأساوية

