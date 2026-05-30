ماجد المهندس يحسم شائعات انفصال أصالة وفائق حسن: بينهما حب كبير وأبدي

وعلى هامش حفله الأخير في دبي، نفى ماجد المهندس بشكل قاطع وجود أي خلافات بين الثنائي، مشددًا على متانة العلاقة التي تجمعهما، وقال: "فائق وأصالة يجمعهما حب كبير وأبدي.. أتمنى من الله أن يحفظهما لبعضهما البعض".
وجاءت تصريحات المهندس لتضع حدًا للتكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، والتي تحدثت عن وجود خلافات أو انفصال بين الزوجين.
وكان خالد الذهبي نجل الفنانة اصالة قد سبق ونفى هذه الأنباء أيضًا، من خلال نشر صورة عائلية جمعته بفائق حسن، في رسالة واضحة تؤكد استقرار الأوضاع العائلية واستمرار العلاقة بين الطرفين بعيدًا عن الشائعات المتداولة.
يحلّ الفنان السوري عباس النوري ضيفاً على برنامج مساحة_خاصة مع الإعلامي علي ياسين، في حلقة استثنائية تُعرض اليوم السبت عند الساعة 20:40 على شاشة الجديد وبالتزامن مع الجديد فن على يوتيوب.
أثارت الإعلامية وملكة الجمال السابقة كريستينا صوايا موجة واسعة من التفاعل بعد إطلالتها في حوار صريح مع الإعلامي جوزيف حويك عبر شاشة الجديد، حيث فتحت ملفات شخصية واجتماعية شائكة وتحدثت بجرأة عن محطات من حياتها أثارت اهتمام الجمهور.
تحدثت الفنانة أحلام بصراحة عن رؤيتها للحياة العائلية وعدد الأبناء الذي كانت تتمنى إنجابه، مؤكدة أن الأسرة الكبيرة لطالما كانت جزءاً من أحلامها وقناعاتها الشخصية.