إطلالة أحمد سعد الجديدة تشعل الجدل.. والجمهور يعلق

وخطفت قصة شعره واختياراته الجريئة في الملابس الأنظار فور صعوده إلى المسرح، ما دفع الجمهور إلى تداول صوره والتعليق عليها بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بجرأته وتجديده الدائم، ومن اعتبر أن إطلالته لم تكن موفقة.
ورغم الجدل، نجح أحمد سعد في إشعال أجواء الحفل، مقدماً مجموعة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، من بينها “اليوم الحلو ده” و”فلوس بابا” و”صدقيني”.
على صعيد آخر، يواصل سعد الترويج لألبومه الجديد “الألبوم الفرفوش”، المقرر طرحه في 3 حزيران/يونيو، والذي أعلن من خلاله انتقاله من أجواء الحزن إلى مرحلة جديدة عنوانها البهجة والطاقة الإيجابية، قائلاً لجمهوره: “وداعاً للنكد.. ويلا بينا على الضحك.