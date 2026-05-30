تامر حسني يكشف حقيقة خسارته المفاجئة للوزن.. وما علاقة الروحانيات؟

وأوضح أن التغيير الذي طرأ على مظهره ولياقته البدنية جاء نتيجة اتباع نظام صحي متوازن، والابتعاد عن الأطعمة التي لا تناسب جسمه، إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل .

وما أثار اهتمام الجمهور أكثر، كان حديثه عن الجانب الروحي في حياته، إذ أكد أن التأمل والتقرب إلى ودراسة بعض العلوم الروحية لعبت دوراً أساسياً في رحلته نحو التوازن النفسي والجسدي.

وقال تامر: "ما خدتش حاجة، بس خسيت صح، ومنعت الأكل اللي عرفت إنه مش بيناسب جسمي، وبقيت آكل اللي يفيدني، ده غير إني بلعب رياضة كل يوم".

وأضاف أنه يخصص نحو ساعتين يومياً للتأمل والهدوء الداخلي، معتبراً أن السلام النفسي كان العامل الأهم في نجاح تجربته الصحية.

وعلى الصعيد الفني، أحيا تامر حسني حفلاً جماهيرياً ضخماً في استاد الدولي، عقب المباراة الودية التي جمعت منتخبي مصر وروسيا، ضمن أجواء احتفالية لدعم المنتخب المصري قبل مشاركته المرتقبة في نهائيات .