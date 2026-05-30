تامر حسني يكشف حقيقة خسارته المفاجئة للوزن.. وما علاقة الروحانيات؟
تامر حسني يكشف حقيقة خسارته المفاجئة للوزن.. وما علاقة الروحانيات؟
تامر حسني يكشف حقيقة خسارته المفاجئة للوزن.. وما علاقة الروحانيات؟

2026-05-30 | 04:18
تامر حسني يكشف حقيقة خسارته المفاجئة للوزن.. وما علاقة الروحانيات؟
تامر حسني يكشف حقيقة خسارته المفاجئة للوزن.. وما علاقة الروحانيات؟

حسم الفنان المصري تامر حسني الجدل الدائر حول خسارته الملحوظة للوزن، نافياً الشائعات التي تحدثت عن لجوئه إلى أدوية أو وسائل طبية للمساعدة على إنقاص وزنه.

وأوضح تامر حسني أن التغيير الذي طرأ على مظهره ولياقته البدنية جاء نتيجة اتباع نظام صحي متوازن، والابتعاد عن الأطعمة التي لا تناسب جسمه، إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل يومي.

وما أثار اهتمام الجمهور أكثر، كان حديثه عن الجانب الروحي في حياته، إذ أكد أن التأمل والتقرب إلى الله ودراسة بعض العلوم الروحية لعبت دوراً أساسياً في رحلته نحو التوازن النفسي والجسدي.

وقال تامر: "ما خدتش حاجة، بس خسيت صح، ومنعت الأكل اللي عرفت إنه مش بيناسب جسمي، وبقيت آكل اللي يفيدني، ده غير إني بلعب رياضة كل يوم".

وأضاف أنه يخصص نحو ساعتين يومياً للتأمل والهدوء الداخلي، معتبراً أن السلام النفسي كان العامل الأهم في نجاح تجربته الصحية.

وعلى الصعيد الفني، أحيا تامر حسني حفلاً جماهيرياً ضخماً في استاد القاهرة الدولي، عقب المباراة الودية التي جمعت منتخبي مصر وروسيا، ضمن أجواء احتفالية لدعم المنتخب المصري قبل مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس العالم.

عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة
عباس النوري كما لم تعرفوه من قبل... أسرار واعترافات في مساحة_خاصة

يحلّ الفنان السوري عباس النوري ضيفاً على برنامج مساحة_خاصة مع الإعلامي علي ياسين، في حلقة استثنائية تُعرض اليوم السبت عند الساعة 20:40 على شاشة الجديد وبالتزامن مع الجديد فن على يوتيوب.

كريستينا صوايا تثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وترد على منتقديها
كريستينا صوايا تثير الجدل بتصريحات جريئة عن حياتها الشخصية وترد على منتقديها

أثارت الإعلامية وملكة الجمال السابقة كريستينا صوايا موجة واسعة من التفاعل بعد إطلالتها في حوار صريح مع الإعلامي جوزيف حويك عبر شاشة الجديد، حيث فتحت ملفات شخصية واجتماعية شائكة وتحدثت بجرأة عن محطات من حياتها أثارت اهتمام الجمهور.

أحلام تكشف سبب تخليها عن حلم إنجاب 7 أبناء وما علاقة ابنتها؟
أحلام تكشف سبب تخليها عن حلم إنجاب 7 أبناء وما علاقة ابنتها؟

تحدثت الفنانة أحلام بصراحة عن رؤيتها للحياة العائلية وعدد الأبناء الذي كانت تتمنى إنجابه، مؤكدة أن الأسرة الكبيرة لطالما كانت جزءاً من أحلامها وقناعاتها الشخصية.

