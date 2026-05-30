جورجينا رودريغيز تكشف حقيقة علاقتها بزوجة ميسي وتضع حداً لشائعات المنافسة

وأوضحت جورجينا أن البعض يحاول دائماً تصوير العلاقة على أنها تنافسية، إلا أن الواقع مختلف تماماً، مشيرة إلى أن أنتونيلا "امرأة طيبة القلب وأم رائعة".

وأضافت أنها تواصلت معها في مناسبات عدة عبر ، حيث حرصت على تهنئة ابنها تياغو بعيد ميلاده، كما تفاعلت مع بعض منشوراتها العائلية والرياضية، مؤكدة أن الإنجازات تستحق التقدير بغض النظر عن المنافسة.

وشددت جورجينا على أن المنافسة تبقى داخل الملعب فقط، بينما يسود الاحترام والتقدير خارجه، نافية بشكل غير مباشر كل ما يُشاع عن وجود توتر أو خلاف بين عائلة وعائلة .

ويأتي هذا التصريح ليضع حداً للتكهنات التي رافقت لسنوات العلاقة بين أشهر عائلتين في عالم ، ويؤكد أن الاحترام المتبادل هو العنوان الأبرز بين الطرفين.