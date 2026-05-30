بعد تصدر شائعة وفاته.. والد فهد المولد يكشف آخر تطورات حالته الصحية

وأكد والد اللاعب أن فهد لا يزال يتلقى العلاج، معربًا عن أمله في أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل، وقال: “هو تحت رحمة الله، ونحن مشتاقون له، لكن الحمد لله على قضاء ربنا وقدره”، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالسلامة.

وكان قد تعرض في سبتمبر 2024 لحادث سقوط من شرفة منزله في دبي، ما أدى إلى إصابته بكسور خطيرة في الجمجمة والرقبة وأماكن متفرقة من جسده، قبل أن يتم نقله إلى لاستكمال علاجه.

ورغم مرور فترة طويلة على الحادث، لا يزال اللاعب يخضع للرعاية الطبية، فيما تتواصل دعوات محبيه وجماهير السعودية بأن يستعيد عافيته ويعود سالمًا إلى عائلته.