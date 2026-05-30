معتصم النهار يتجول في أحياء دمشق القديمة برفقة عائلته ويوثق لحظات مميزة

وظهر النهار مع عائلته في عدد من الأماكن التراثية والشوارع التاريخية في ، كما وثّق زيارته لأحد المقاهي الشعبية التي تحتضن فقرة الحكواتي، أحد أبرز الموروثات الدمشقية القديمة.

وأرفق الفنان السوري الصور بتعليق حمل الكثير من الحنين إلى ، فكتب: "في دمشق ينام الغريب على ظله واقفاً مثل مأذنة في سرير الأبد لا يحن إلى أحد أو بلد".

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بالأجواء العائلية الدافئة التي جمعت بزوجته وابنته، كما عبّر كثيرون عن إعجابهم بجمال دمشق القديمة وسحر أحيائها التراثية.

ورأى عدد من المتابعين أن الصور أظهرت جانباً عفوياً وبعيداً عن أجواء العمل والتصوير، فيما أثنى آخرون على العلاقة المميزة التي تجمع الفنان السوري بعائلته وحرصه على مشاركة هذه اللحظات الخاصة مع جمهوره.