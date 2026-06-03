نوال كامل تدافع عن كاريس بشار و ايلي متري يعلق على تقليد تيم حسن في "مولانا"

واعتبرت كامل أن التركيز على تفاصيل اللهجة لا يجب أن يحجب النجاح الذي حققته الشخصية ولا الأداء الذي قدمته كاريس بشار، مشيرة إلى أن تُعد من أبرز الممثلات السوريات اللواتي أثبتن قدراتهن في تجسيد شخصيات متنوعة ومركبة.

وفي سياق آخر، أثنى الممثل متري على الأداء الذي قدمه النجم تيم حسن في مسلسل " "، ولا سيما مشاهد تقليده لعدد من الشخصيات المعروفة ضمن أحداث العمل، معتبراً أن تيم نجح في تقديم هذه المشاهد باحترافية عالية وقدرة لافتة على تقمص الشخصيات المختلفة.

وأكد متري أن تيم حسن يتمتع بموهبة استثنائية وخبرة كبيرة مكنّتاه من الانتقال بسلاسة بين أكثر من شخصية وأسلوب أداء، الأمر الذي لاقى إعجاب الجمهور وأثار تفاعلاً واسعاً عبر .