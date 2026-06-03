وفاة الإعلامية باميلا فنّون بعد صراع مع السرطان

وسرعان ما انتشر خبر الوفاة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين وزملاء الراحلة عن حزنهم العميق لفقدانها، مستذكرين مهنيتها وأخلاقها العالية ومسيرتها الإعلامية التي تركت بصمة لدى زملائها وجمهورها على حد سواء.ونعى إعلاميو ومذيعو اللبنانية زميلتهم الراحلة بكلمات مؤثرة، مشيدين بشجاعتها في مواجهة المرض وتمسكها بالأمل رغم الصعبة التي مرت بها خلال الفترة الماضية.وأثار خبر رحيل باميلا فنّون موجة من التعاطف عبر ، حيث تداول المتابعون صورها ومقاطع من إطلالاتها التلفزيونية، مستذكرين حضورها المميز وأسلوبها الراقي في التقديم، فيما انهالت رسائل التعزية والمواساة لعائلتها وأحبائها.ومن المقرر أن يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة يوم الجمعة الواقع فيه 5 حزيران عند الساعة الثالثة الظهر، في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان في منطقة المتحف، بحضور أفراد عائلتها وأصدقائها وزملائها ومحبيها الذين سيودعونها إلى مثواها الأخير.