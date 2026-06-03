لأول مرة.. مايان السيد تتحدث عن أزمتها النفسية ومعاناتها مع الشهرة

وكشفت مايان أنها بدأت العمل في سن 17 عامًا من خلال الإعلانات، مدفوعة برغبتها في الاعتماد على نفسها وعدم تحميل أسرتها أعباءً مادية إضافية. وأشارت إلى أن دخولها سوق العمل في عمر مبكر منحها قدرًا كبيرًا من النضج وتحمل المسؤولية.

وتطرقت الفنانة إلى بداياتها في التمثيل، مؤكدة أنها كانت مستعدة لقبول أي فرصة تتيح لها الاقتراب من حلمها الفني، دون أن تشغل نفسها بحجم الدور أو مساحته.

أما عن الشهرة، فأكدت أنها لم تكن سهلة كما يعتقد البعض، إذ تعرضت لانتقادات قاسية طالت مظهرها وأداءها الفني، ما أدخلها في فترة من العزلة وفقدان الثقة بالنفس. واعترفت بأنها خلال عرض أحد أعمالها قبل عامين كانت تمر بمرحلة نفسية صعبة للغاية، وصلت خلالها إلى حد الشعور بأنها لم تعد تحب نفسها بسبب التعليقات السلبية المستمرة.

كما كشفت مايان عن معاناة قديمة بدأت منذ طفولتها بسبب تعليق سلبي عن وزنها وشكل جسدها، الأمر الذي دفعها إلى اتباع أساليب غير صحية لخسارة الوزن، شملت الامتناع عن الطعام واستخدام أدوية للتنحيف لفترات طويلة، ما أثر سلبًا على صحتها النفسية والجسدية.

وفي سياق آخر، أعلنت الفنانة الشابة تشخيصها مؤخرًا باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، مؤكدة أن معرفة التشخيص ساعدتها على فهم نفسها والتعامل مع مشاعرها بصورة أفضل.

كما تحدثت عن أزمة عائلية كبيرة تزامنت مع مشاكل صحية مرت بها، دفعتها إلى السفر بمفردها لمدة 25 يومًا لإعادة ترتيب أفكارها ومراجعة حياتها وعلاقاتها.

وعن حياتها العاطفية، أوضحت مايان أنها خاضت تجارب مع أشخاص لم يدعموا طموحها ونجاحها، ما جعلها تدرك أهمية وجود شريك يساند أحلامها بدلًا من الشعور بالغيرة منها. كما اعترفت بأنها كانت تخشى في السابق، لكنها تعلمت مع الوقت الاستمتاع بوقتها بمفردها والتصالح مع ذاتها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن رحلتها مع التحديات النفسية والإنسانية جعلتها أكثر نضجًا ووعيًا بنفسها، رغم استمرار شعورها أحيانًا بأنها غير مفهومة من بعض الأشخاص المحيطين بها.