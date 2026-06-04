الموت يفجع سيلين ديون بأقرب الناس اليها

أعربت العالمية عن حزنها العميق لوفاة الفنان الأميركي بيبو برايسون، الذي رحل عن عمر ناهز 75 عاماً، واصفة الخبر بأنه “حطم قلبها”.





واستذكرت ديون شريكها في أداء الأغنية الشهيرة “Beauty and the Beast”، التي قدماها معاً عام 1991 لفيلم الرسوم المتحركة من ديزني وحققت نجاحاً عالمياً واسعاً.



ونشرت الفنانة رسالة مؤثرة أرفقتها بصورة تجمعهما خلال حفل جوائز الموسيقى الأميركية عام 1993، قالت فيها: “لقد تحطم قلبي لسماع نبأ رحيل بيبو برايسون. كان يمتلك صوتاً استثنائياً وروحاً طيبة جسدا الأغنية والأداء”.



كما أشادت بدعمه لها في بداياتها باللغة ، مؤكدة أنه كان كريماً ومسانداً خلال تسجيل أغنية “الجميلة والوحش”، وساعدها على الشعور بالراحة والثقة في تلك المرحلة.



واختتمت رسالتها بالتأكيد أن برايسون سيبقى رمزاً للفرح الذي منحتها إياه الموسيقى، مشيرة إلى أن صوته وموهبته سيتركان فراغاً كبيراً لدى محبيه وزملائه.