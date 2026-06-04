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خطوبة سيدرا بيوتي ورامي حمدان رسميا في دبي بحضور مشاهير السوشال ميديا
خطوبة سيدرا بيوتي ورامي حمدان رسميا في دبي بحضور مشاهير السوشال ميديا
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خطوبة سيدرا بيوتي ورامي حمدان رسميا في دبي بحضور مشاهير السوشال ميديا

فن

2026-06-04 | 03:36
خطوبة سيدرا بيوتي ورامي حمدان رسميا في دبي بحضور مشاهير السوشال ميديا
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Aljadeed
خطوبة سيدرا بيوتي ورامي حمدان رسميا في دبي بحضور مشاهير السوشال ميديا

احتفلت المؤثرة السورية سيدرا بيوتي بخطوبتها رسمياً من صانع المحتوى رامي حمدان، في حفل أُقيم داخل فندق الحبتور بالاس في دبي، بحضور أفراد عائلتها وعدد كبير من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الحفل حضور شقيقتيها نارين بيوتي وشيرين عمارة، إلى جانب نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين، من بينهم غيث مروان و سارة,بنين ستار، كارن وازن، زياد أبو شعر وزوجته، ميلاد وميليسيا رحال، وأحمد النشيط، وسط أجواء احتفالية لاقت تفاعلاً واسعاً عبر المنصات الرقمية.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أشهر من إعلان الثنائي خطوبتهما في فبراير الماضي، إثر عرض زواج رومانسي أقامه رامي حمدان على شاطئ البحر، حيث وثّق اللحظة بمقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وكان من المقرر إقامة حفل الخطوبة خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن سيدرا كشفت حينها عن تأجيل المناسبة بسبب الظروف الأمنية التي شهدها لبنان، رغم الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالحفل والفستان.

وتُعد سيدرا بيوتي، واسمها الحقيقي سيدرا عمارة، من أبرز المؤثرات العربيات في مجال الجمال والموضة، إذ تحظى بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب شقيقتيها نارين وشيرين، ما جعل حفل خطوبتها من أكثر الأحداث تداولاً بين المتابعين خلال الساعات الماضية.

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