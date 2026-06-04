تفاصيل مفاجئة وراء توقيف زوج هاجر أحمد في قضية الساحل الشمالي

وجاء القرار عقب اتهامات وُجّهت إلى الحداد بالتورط في مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، على خلفية نزاع يتعلق بعقار فاخر في تُقدّر قيمته بملايين الجنيهات.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الخلاف بين الأطراف المتنازعة بدأ بسبب نزاع وقانوني مرتبط بملكية الفيلا، قبل أن يتطور إلى مواجهة دفعت الجهات الأمنية للتدخل وفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الحادثة.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، إلى جانب مراجعة المستندات المتعلقة بالعقار محل النزاع، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وتوضيح حقيقة ما جرى.

وأثار الخبر تفاعلاً كبيراً عبر ، خاصة أن القضية ترتبط الفنانة هاجر بشكل غير مباشر، ما دفع الجمهور لمتابعة تطورات الملف وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.