بعد سنوات من الانفصال.. ظهور مفاجئ لـ ويل سميث وجادا بينكيت يثير التساؤلات

وشوهد ويل وجادا بينكيت خلال عشاء عائلي استمر لساعات عدة داخل أحد المطاعم الشهيرة في ماليبو، بحضور ابنيهما جادين وتري، إلى جانب عدد من أفراد الأسرة، في أجواء وُصفت بالهادئة والودية.

وأثار اللقاء تفاعلاً واسعاً عبر ، خاصة أنه يأتي من الجدل الذي أحاط بعلاقتهما، منذ إعلان جادا في وقت سابق انفصالهما الفعلي منذ عام 2016 رغم استمرار زواجهما رسمياً.

ورغم التكهنات المتواصلة حول مستقبل العلاقة بينهما، فضّل الطرفان عدم التعليق على طبيعة وضعهما الحالي، مكتفيين بالظهور مع العائلة في مناسبة عكست متانة الروابط الأسرية بين أفرادها.

ويأتي هذا اللقاء بعد أشهر من ظهورهما المشترك خلال فعاليات أسبوع الموضة في ، حيث حرصا على دعم ابنهما جادين في إحدى محطاته المهنية، ما يعكس استمرار التعاون والتفاهم بينهما على المستوى العائلي والمهني رغم كل ما أُثير حول علاقتهما خلال السنوات الماضية.