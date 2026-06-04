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اختفاء نجوى كرم يثير قلقا واسعا ومطالبات من الجمهور بتوضيح وكشف السبب
اختفاء نجوى كرم يثير قلقا واسعا ومطالبات من الجمهور بتوضيح وكشف السبب
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اختفاء نجوى كرم يثير قلقا واسعا ومطالبات من الجمهور بتوضيح وكشف السبب

فن

2026-06-04 | 09:12
اختفاء نجوى كرم يثير قلقا واسعا ومطالبات من الجمهور بتوضيح وكشف السبب
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Aljadeed
اختفاء نجوى كرم يثير قلقا واسعا ومطالبات من الجمهور بتوضيح وكشف السبب

أثار اختفاء الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حالة من القلق والتساؤلات بين جمهورها، خاصة بعد غيابها المفاجئ عن النشر والتفاعل الذي اعتادت عليه بشكل مستمر مع متابعيها.

وتداول عدد كبير من محبي النجمة اللبنانية تساؤلات حول سبب هذا الغياب غير المعتاد، مطالبين بتوضيح ما إذا كان مرتبطاً بظروف صحية أو شخصية أو بتحضيرات فنية جديدة بعيداً عن الأضواء، في ظل عدم صدور أي تعليق رسمي منها حتى الآن.
وانتشرت تعليقات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيها الجمهور عن قلقه واشتياقه لها، مؤكدين انتظارهم أي ظهور أو رسالة تطمئنهم عليها، خصوصاً أن نجوى كرم تُعد من أكثر الفنانات تفاعلاً مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية.
في المقابل، رجّح بعض المتابعين أن يكون غيابها مؤقتاً ومرتبطاً بالتحضير لأعمال أو مشاريع جديدة، بينما فضّل آخرون انتظار أي توضيح رسمي منها أو من فريق عملها لوضع حد للتكهنات المتداولة.
ويترقب جمهور نجوى كرم عودتها إلى الساحة الرقمية خلال الفترة المقبلة، وسط موجة دعم واسعة ورسائل محبة تصدرت التعليقات والمنشورات، في انتظار كشف حقيقة أسباب هذا الغياب المفاجئ.

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