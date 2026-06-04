اختفاء نجوى كرم يثير قلقا واسعا ومطالبات من الجمهور بتوضيح وكشف السبب

وتداول عدد كبير من محبي تساؤلات حول سبب هذا الغياب غير المعتاد، مطالبين بتوضيح ما إذا كان مرتبطاً بظروف صحية أو شخصية أو بتحضيرات فنية بعيداً عن الأضواء، في ظل عدم صدور أي تعليق رسمي منها حتى الآن.وانتشرت تعليقات عبر عبّر فيها الجمهور عن قلقه واشتياقه لها، مؤكدين انتظارهم أي ظهور أو رسالة تطمئنهم عليها، خصوصاً أن تُعد من أكثر الفنانات تفاعلاً مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية.في المقابل، رجّح بعض المتابعين أن يكون غيابها مؤقتاً ومرتبطاً بالتحضير لأعمال أو مشاريع جديدة، بينما فضّل آخرون انتظار أي توضيح رسمي منها أو من فريق عملها لوضع حد للتكهنات المتداولة.ويترقب جمهور نجوى كرم عودتها إلى الساحة الرقمية خلال الفترة المقبلة، وسط موجة دعم واسعة ورسائل محبة تصدرت التعليقات والمنشورات، في انتظار كشف حقيقة أسباب هذا الغياب المفاجئ.