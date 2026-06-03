أول ظهور لابن محمد شاكر ولقطات عائلية دافئة مع "فضل"

وأرفق شاكر الصور بتعليق عبّر فيه عن تفاصيل حياته الجديدة كأب، فكتب: "مع الإحساس يلي بيحب السهر وما بنيّمني الليل 🤍"، في إشارة إلى الأوقات التي يقضيها مع مولوده خلال ساعات الليل.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم باللقطات العائلية الدافئة، متمنين للفنان اللبناني وعائلته الصحة والسعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم.

وكان قد أعلن في 25 أيار/مايو 2026 خبر استقبال مولوده الأول "فضل" عبر حسابه على " "، حيث شارك فرحته مع جمهوره، لتنهال عليه التهاني والتبريكات من محبيه وعدد من الفنانين والإعلاميين.