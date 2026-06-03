أول ظهور لابن محمد شاكر ولقطات عائلية دافئة مع "فضل"

وأرفق شاكر الصور بتعليق طريف عبّر فيه عن تفاصيل حياته الجديدة كأب، فكتب: "مع أمير الإحساس يلي بيحب السهر وما بنيّمني الليل 🤍"، في إشارة إلى الأوقات التي يقضيها مع مولوده خلال ساعات الليل.
ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم باللقطات العائلية الدافئة، متمنين للفنان اللبناني وعائلته الصحة والسعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم.
وكان محمد شاكر قد أعلن في 25 أيار/مايو 2026 خبر استقبال مولوده الأول "فضل" عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث شارك فرحته مع جمهوره، لتنهال عليه التهاني والتبريكات من محبيه وعدد من الفنانين والإعلاميين.
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A post shared by mohamed Chaker - محمد شاكر (@mohamedchaker)
فتحت الفنانة الشابة مايان السيد قلبها للجمهور خلال ظهورها في برنامج ABTalks مع الإعلامي أنس بوخش، وتحدثت بصراحة عن محطات مؤلمة في حياتها الشخصية والمهنية، مؤكدة أن الصورة التي يراها الجمهور لا تعكس حجم الضغوط والأزمات التي مرت بها منذ طفولتها وحتى تحقيق الشهرة.
خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الممثل الويلزي أوين ريس ديفيز عن عمر ناهز 44 عامًا، في خبر مفاجئ أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيه وزملائه الذين نعوه بكلمات مؤثرة.
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