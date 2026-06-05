ظهور جديد لـ محيي إسماعيل من دار الرعاية يثير تفاعلاً واسعاً

حرص الفنانان وياسر جلال، برفقة الفنان أشرف فايق، على زيارة الفنان المصري محيي داخل دار رعاية كبار الفنانين في مدينة السادس من أكتوبر، في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً بين الجمهور ومحبي الفنان .



ووثق الزيارة عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي، ظهر فيه إلى جانب وأشرف فايق أثناء لقائهم بمحيي والفنان نبيل ، مؤكداً أهمية دعم الفنانين والمبدعين وتقدير مسيرتهم الفنية الطويلة.

وأعرب ياسر جلال عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن الفنانين المصريين يمثلون قيمة فنية وإنسانية كبيرة تستحق كل الدعم والاهتمام.



وشهد اللقاء أجواءً ودية مليئة بالمحبة، حيث مازح محيي إسماعيل الفنان محمود حميدة قائلاً: “من الصعب أتواجد معاه في مكان واحد”، كما عبّر عن سعادته الكبيرة بزيارة ياسر جلال، مؤكداً أنه كان يتمنى استضافته والجلوس معه لفترة أطول.



وكان محيي إسماعيل قد طمأن جمهوره خلال الفترة الماضية إلى حالته الصحية، نافياً الشائعات التي تحدثت عن إصابته بمرض خطير، موضحاً أن ما مرّ به كان مجرد إجهاد استدعى الراحة لفترة قصيرة داخل دار رعاية كبار الفنانين.



يُذكر أن كانت قد أعلنت في وقت سابق نقل محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين بعد استقرار وضعه الصحي، وذلك في إطار توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة للفنانين الكبار وتقديراً لعطائهم الفني الممتد لعقود.