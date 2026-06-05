سيدرا بيوتي ورامي حمدان يحسمان الجدل بشأن موعد الزفاف

لا تزال خطوبة صانعة المحتوى وخبيرة التجميل سيدرا بيوتي ورجل الأعمال رامي تحصد اهتماماً واسعاً على ، وسط فضول كبير من المتابعين لمعرفة موعد الزفاف والتفاصيل المرتبطة بهذه المناسبة المنتظرة.





وكشفت مصادر خاصة لموقع “فوشيا” أن يخططان لإقامة حفل زفافهما خلال عام 2027، بعد فترة من التحضيرات والترتيبات التي انطلقت بالفعل منذ أشهر، في خطوة ينتظرها جمهور واسع يتابع تفاصيل علاقتهما منذ إعلان الخطوبة.



وبحسب المعلومات المتداولة، يحرص سيدرا ورامي على إبقاء معظم تفاصيل الزفاف بعيدة عن الأضواء في الوقت الحالي، مع العمل على وضع اللمسات الأولى للحفل الذي يُتوقع أن يكون من أبرز مناسبات المشاهير والمؤثرين في .



وكان الثنائي قد احتفلا بخطوبتهما في حفل فاخر أُقيم داخل فندق الحبتور في دبي، بحضور عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء والمشاهير وصناع المحتوى، حيث تصدرت صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحفل منصات التواصل الاجتماعي وحظيت بتفاعل واسع.



ومنذ ذلك الحين، يواصل الجمهور متابعة سيدرا بيوتي ورامي حمدان، في انتظار مزيد من التفاصيل المتعلقة بحفل الزفاف المرتقب، والذي يُتوقع أن يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والمؤثرين في العالم العربي.