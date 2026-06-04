سيرين عبد النور بأول رد بعد الفيديو المسيء بحقها مع ابنها :"معقد مريض مقرف"

أثار مقطع فيديو انتشر عبر للفنانة وهي تلاعب ابنها كريستيانو بطريقة عفوية، موجة جدل ، بعد أن اعتبره بعض المستخدمين تصرفًا غير مناسب، ما أدى إلى حملة انتقادات وهجوم عبر المنصات الرقمية.

وتداول ناشطون الفيديو على نطاق واسع، وسط تباين في الآراء بين من اعتبر المشهد طبيعيًا ويعكس علاقة أم بابنها، وبين من وجه اتهامات اعتبرها آخرون مبالغًا فيها.

وفي خضم الجدل، أعادت نشر الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل، مرفقة إياه بتعليق شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استيائها من بعض التعليقات، حيث وصفت أحد المعلقين بعبارات حادة، ودعت المتابعين إلى الإبلاغ عنه، قائلة:

“واضح إنك إنسان معقّد ومريض ومقرف لأبعد حدود، بتمنى من كل المتابعين يعملوا ريبورت لو سمحتوا، وإنت يا لاريس في إله يحاسبك”.