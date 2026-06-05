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إحالة كروان مشاكل إلى المحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
إحالة كروان مشاكل إلى المحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
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إحالة كروان مشاكل إلى المحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

فن

2026-06-05 | 03:56
إحالة كروان مشاكل إلى المحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
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Aljadeed
إحالة كروان مشاكل إلى المحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

قررت نيابة الشؤون الاقتصادية في الإسكندرية إحالة البلوغر المصري أحمد علي، المعروف باسم “كروان مشاكل”، إلى محكمة جنح الاقتصادية، لمحاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مقاطع مرئية وُصفت بأنها خادشة للحياء عبر تطبيق “تيك توك”.

وجاء القرار بعد تحقيقات كشفت أن المتهم نشر خلال شهر مايو الماضي مقطع فيديو تضمّن عبارات اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية قد ألقت القبض على “كروان مشاكل” عقب رصد المقطع المتداول، قبل أن يتم عرضه على جهات التحقيق المختصة التي قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان سابق أن توقيفه جاء على خلفية نشر محتوى اعتُبر متعارضاً مع القيم المجتمعية، مشيرة إلى أن المتهم أقر خلال التحقيقات بنشر الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.

وسبق أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً بحجب وإغلاق جميع الحسابات الإلكترونية التابعة لـ”كروان مشاكل” على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو نُسب إليه عقب زفافه، ما فتح نقاشاً واسعاً حول حدود المحتوى الشخصي على المنصات الرقمية والمسؤولية المترتبة على صناع المحتوى في ظل السعي لتحقيق الانتشار والمشاهدات.

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