إحالة كروان مشاكل إلى المحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

قررت نيابة الشؤون الاقتصادية في الإسكندرية إحالة البلوغر المصري ، المعروف “كروان مشاكل”، إلى محكمة جنح الاقتصادية، لمحاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مقاطع مرئية وُصفت بأنها خادشة للحياء عبر تطبيق “تيك توك”.



وجاء القرار بعد تحقيقات كشفت أن المتهم نشر خلال شهر مايو الماضي مقطع فيديو تضمّن عبارات اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي.



وكانت في محافظة الإسكندرية قد ألقت القبض على “كروان مشاكل” عقب رصد المقطع المتداول، قبل أن يتم على جهات التحقيق المختصة التي قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية.



وأوضحت في بيان سابق أن توقيفه جاء على خلفية نشر محتوى اعتُبر متعارضاً مع القيم المجتمعية، مشيرة إلى أن المتهم أقر خلال التحقيقات بنشر الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المحتوى المنشور.



وسبق أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً بحجب وإغلاق جميع الحسابات الإلكترونية التابعة لـ”كروان مشاكل” على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع إحالة الواقعة إلى للتحقيق.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً على ، لا سيما بعد تداول مقطع فيديو نُسب إليه عقب زفافه، ما فتح نقاشاً واسعاً حول حدود المحتوى الشخصي على المنصات الرقمية والمسؤولية المترتبة على صناع المحتوى في ظل السعي لتحقيق الانتشار والمشاهدات.