الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وضع فضل شاكر الصحي في السجن اصبح متعبا جدا واخلاء سبيله سيكون خلال ايام؟
وضع فضل شاكر الصحي في السجن اصبح متعبا جدا واخلاء سبيله سيكون خلال ايام؟
A-
A+

وضع فضل شاكر الصحي في السجن اصبح متعبا جدا واخلاء سبيله سيكون خلال ايام؟

فن

2026-06-05 | 09:51
وضع فضل شاكر الصحي في السجن اصبح متعبا جدا واخلاء سبيله سيكون خلال ايام؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وضع فضل شاكر الصحي في السجن اصبح متعبا جدا واخلاء سبيله سيكون خلال ايام؟

دخل ملف إعادة محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية مرحلة دقيقة وحساسة، مع بروز معطيات قانونية وطبية جديدة قد تفتح الباب أمام إخلاء سبيله خلال الفترة المقبلة، بعد نحو ثمانية أشهر على تسليم نفسه لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

وبحسب معلومات لـ "المدن"، تتجه وكيلة شاكر القانونية المحامية أماتا مبارك إلى التقدم بطلب رسمي لإخلاء سبيله خلال اليومين المقبلين، مستندة إلى عاملين أساسيين يتمثلان في إفادات عدد من كبار ضباط الجيش اللبناني حول أحداث عبرا، إضافة إلى تقرير طبي رسمي تناول وضعه الصحي داخل السجن.

وشهدت الجلسات الأخيرة في القضية تطورات وُصفت بالمهمة، بعد الاستماع إلى إفادات ثلاثة ضباط متقاعدين كانوا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين البارزين خلال أحداث عبرا عام 2013، وهم العميد المتقاعد علي شحرور، والعميد المتقاعد ممدوح صعب، والعميد الركن المتقاعد محمد الحسيني.

وبحسب مصادر قانونية، فقد تقاطعت إفادات الضباط الثلاثة حول عدم وجود نية جرمية لدى فضل شاكر للمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني، مشيرين إلى أنه كان يسعى إلى الانسحاب من محيط الشيخ أحمد الأسير قبل اندلاع المواجهات المسلحة. وتُعد هذه الإفادات من الركائز الأساسية التي يستند إليها فريق الدفاع في طلب إخلاء السبيل، باعتبارها تمس عناصر الاتهام المتعلقة بالتورط المباشر في أحداث عبرا.

على صعيد آخر، شهد الملف تطوراً لافتاً بعد معاينة لجنة طبية رسمية للفنان فضل شاكر داخل مكان توقيفه في اليرزة، وذلك بناءً على استنابة قضائية لإعداد تقرير مفصل يُرفع إلى رئاسة المحكمة العسكرية.

وأظهرت المعاينة الطبية، وفق المعلومات المتداولة، أن الحالة الصحية لشاكر باتت متعبة للغاية، إذ يعاني من مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، إضافة إلى مشكلات في القلب واضطرابات في ضغط الدم. كما أشارت المعطيات الأولية إلى حاجته لرعاية طبية مكثفة ومتابعة دورية قد يصعب توفيرها بصورة منتظمة داخل السجن.

وفي ظل هذه المعطيات، ترى أوساط قانونية أن مبررات التوقيف الاحتياطي تراجعت، خصوصاً أن شاكر سلّم نفسه طوعاً للسلطات المختصة ومثُل أمام القضاء، ما يحقق الهدف الأساسي من التوقيف والمتمثل بضمان حضوره وعدم فراره.

وتتوقع الأوساط نفسها أن تدرس المحكمة العسكرية طلب إخلاء السبيل المرتقب، مع إمكانية الموافقة عليه ضمن شروط قانونية محددة، تشمل الالتزام بحضور جميع الجلسات المقبلة وموعد صدور الحكم النهائي، إلى جانب احتمال فرض تدابير احترازية إضافية.

ويبقى القرار النهائي بيد المحكمة العسكرية التي يُنتظر أن تحسم مسار القضية خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المعطيات القانونية والطبية المطروحة أمامها.

اقرأ ايضا في فن

دانييلا رحمة تتحدث عن الأمومة لأول مرة في اول ظهور رسمي بعد ولادتها
10:52

دانييلا رحمة تتحدث عن الأمومة لأول مرة في اول ظهور رسمي بعد ولادتها

كشفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة عن بعض تفاصيل حياتها اليومية مع ابنها إلياس، متحدثة بصراحة عن تحديات الأمومة والمشاعر التي ترافقها في هذه المرحلة الجديدة من حياتها، مؤكدة أن تجربة الأمومة تجمع بين التعب الكبير والسعادة التي لا توصف.

10:52

دانييلا رحمة تتحدث عن الأمومة لأول مرة في اول ظهور رسمي بعد ولادتها

كشفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة عن بعض تفاصيل حياتها اليومية مع ابنها إلياس، متحدثة بصراحة عن تحديات الأمومة والمشاعر التي ترافقها في هذه المرحلة الجديدة من حياتها، مؤكدة أن تجربة الأمومة تجمع بين التعب الكبير والسعادة التي لا توصف.

أصالة وفائق حسن يلفتان الأنظار بصورة جديدة بعد شائعات الانفصال وما علاقة المستشار تركي ال الشيخ؟
09:38

أصالة وفائق حسن يلفتان الأنظار بصورة جديدة بعد شائعات الانفصال وما علاقة المستشار تركي ال الشيخ؟

خطف أحدث ظهور للفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي ومدير أعمالها فائق حسن اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة جديدة جمعتهما معاً، في ظل الشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الماضية.

09:38

أصالة وفائق حسن يلفتان الأنظار بصورة جديدة بعد شائعات الانفصال وما علاقة المستشار تركي ال الشيخ؟

خطف أحدث ظهور للفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي ومدير أعمالها فائق حسن اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة جديدة جمعتهما معاً، في ظل الشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الماضية.

تخرج شمس نجل باسل خياط من المرحلة الثانوية وسط أجواء عائلية مميزة
08:50

تخرج شمس نجل باسل خياط من المرحلة الثانوية وسط أجواء عائلية مميزة

احتفل "شمس"، نجل الفنان السوري باسل خياط، بتخرجه من المرحلة الثانوية وسط أجواء عائلية مليئة بالفخر والدعم.

08:50

تخرج شمس نجل باسل خياط من المرحلة الثانوية وسط أجواء عائلية مميزة

احتفل "شمس"، نجل الفنان السوري باسل خياط، بتخرجه من المرحلة الثانوية وسط أجواء عائلية مليئة بالفخر والدعم.

اخترنا لك
دانييلا رحمة تتحدث عن الأمومة لأول مرة في اول ظهور رسمي بعد ولادتها
10:52
أصالة وفائق حسن يلفتان الأنظار بصورة جديدة بعد شائعات الانفصال وما علاقة المستشار تركي ال الشيخ؟
09:38
تخرج شمس نجل باسل خياط من المرحلة الثانوية وسط أجواء عائلية مميزة
08:50
ماريو باسيل يعلنها بكل ثقة :أؤيد الخطاب "القوتجي" ويضيف "أنا مع السلام"
07:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026