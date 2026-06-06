الحبس عامين لكروان مشاكل وغرامة 200 ألف جنيه

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها خلال حفلها الذي أحيته مساء الجمعة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، بتقديم أغنية "لعبة الأيام" للمرة الأولى على المسرح، مانحة الحاضرين فرصة الاستماع المباشر إلى واحدة من أغنيات ألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.
أحدثت نتائج فحوص الطب الشرعي ضجة واسعة في تركيا بعد الكشف عن نتائج التحقيقات المرتبطة بشبهات تعاطي المخدرات بين عدد من الأسماء المعروفة في الوسطين الفني والرياضي.
تحدث الفنان اللبناني باسم مغنية بصراحة عن عدد من القضايا الفنية والسياسية خلال استضافته في برنامج الإعلامية رابعة الزيات، حيث خصّ الفنانة السورية سلاف فواخرجي بكلمات داعمة، معتبراً أنها تعرضت للظلم خلال الفترة الماضية.