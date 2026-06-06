الحبس عامين لكروان مشاكل وغرامة 200 ألف جنيه

وجاء الحكم برئاسة المستشار فوزي وعضوية المستشارين ، أصلان، ومحمد عصام .وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة نيابة في المتهم، الذي يحمل الأحرف الأولى "أ.ع.م" ويشتهر "كروان مشاكل"، إلى الاقتصادية، بعد اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، اعتُبر من شأنه خدش الحياء العام ومخالفة القيم المجتمعية.